Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони
Захарова: Зеленский проговорился о сущности своего режима, напав на Берлускони
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.
В своем телеграм-канале она написала, что "в очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс".
Она привела слова Зеленского: "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России". Она также написала, что ранее "Берлускони в интервью рассказывал буквально следующее: "Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана".
Комментируя ситуацию, Захарова указала: "вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился".
20 февраля, 12:20Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина