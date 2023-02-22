https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853621101.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони

Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони - РИА Новости, 22.02.2023

Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:01

2023-02-22T10:01

2023-02-22T10:01

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мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. В своем телеграм-канале она написала, что "в очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс". Она привела слова Зеленского: "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России". Она также написала, что ранее "Берлускони в интервью рассказывал буквально следующее: "Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана". Комментируя ситуацию, Захарова указала: "вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился".

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Кирилл Волков

в мире, россия, италия, сильвио берлускони, владимир зеленский, мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр