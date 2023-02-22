Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853621101.html
Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони
Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони - РИА Новости, 22.02.2023
Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:01
2023-02-22T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
италия
сильвио берлускони
владимир зеленский
мария захарова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони. В своем телеграм-канале она написала, что "в очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс". Она привела слова Зеленского: "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России". Она также написала, что ранее "Берлускони в интервью рассказывал буквально следующее: "Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана". Комментируя ситуацию, Захарова указала: "вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился".
https://ria.ru/20230220/vodka-1853123958.html
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, сильвио берлускони, владимир зеленский, мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Италия, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
10:01 22.02.2023
 
Захарова прокомментировала слова Зеленского о Берлускони

Захарова: Зеленский проговорился о сущности своего режима, напав на Берлускони

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.
В своем телеграм-канале она написала, что "в очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс".
Она привела слова Зеленского: "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России". Она также написала, что ранее "Берлускони в интервью рассказывал буквально следующее: "Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана".
Комментируя ситуацию, Захарова указала: "вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 12:20
Зеленский захотел подарить Берлускони водку из-за Путина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИталияСильвио БерлускониВладимир ЗеленскийМария ЗахароваУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала