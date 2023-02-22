https://ria.ru/20230222/zasedanie-1853891371.html
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности - РИА Новости, 22.02.2023
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши Анджей Дуда созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности, сообщает в среду Бюро национальной безопасности страны. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:58
2023-02-22T21:58
2023-02-22T21:58
в мире
польша
сша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности, сообщает в среду Бюро национальной безопасности страны. На заседании будут обсуждаться вопросы безопасности страны. "В том числе в контексте консультаций президентов Польши и США, а также внеочередного саммита Бухарестской девятки", - проинформировало бюро. Заседание состоится в пятницу в полдень. Байден в среду завершил двухдневный визит в Польшу, в ходе которого он встретился с Дудой и другими польскими политиками, а также принял участие в саммите Бухарестской девятки.
https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html
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в мире, польша, сша, анджей дуда
В мире, Польша, США, Анджей Дуда
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши Дуда в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности