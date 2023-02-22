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Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности - РИА Новости, 22.02.2023
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Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности - РИА Новости, 22.02.2023
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности
Президент Польши Анджей Дуда созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности, сообщает в среду Бюро национальной безопасности страны. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:58
2023-02-22T21:58
в мире
польша
сша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности, сообщает в среду Бюро национальной безопасности страны. На заседании будут обсуждаться вопросы безопасности страны. "В том числе в контексте консультаций президентов Польши и США, а также внеочередного саммита Бухарестской девятки", - проинформировало бюро. Заседание состоится в пятницу в полдень. Байден в среду завершил двухдневный визит в Польшу, в ходе которого он встретился с Дудой и другими польскими политиками, а также принял участие в саммите Бухарестской девятки.
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в мире, польша, сша, анджей дуда
В мире, Польша, США, Анджей Дуда
21:58 22.02.2023
 
Президент Польши в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности

Президент Польши Дуда в пятницу созовет заседание Совета нацбезопасности

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности, сообщает в среду Бюро национальной безопасности страны.
На заседании будут обсуждаться вопросы безопасности страны. "В том числе в контексте консультаций президентов Польши и США, а также внеочередного саммита Бухарестской девятки", - проинформировало бюро.
Заседание состоится в пятницу в полдень.
Байден в среду завершил двухдневный визит в Польшу, в ходе которого он встретился с Дудой и другими польскими политиками, а также принял участие в саммите Бухарестской девятки.
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