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Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии - РИА Новости, 22.02.2023
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Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии
Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии - РИА Новости, 22.02.2023
Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, обязывающей президента США Джо Байдена вывести войска из Сирии. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:08
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в мире
сша
сирия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, обязывающей президента США Джо Байдена вывести войска из Сирии. Он утверждает, что, несмотря на отсутствие санкции конгресса, американский контингент в этой стране насчитывает 900 человек. "На сегодняшний день конгресс никак не санкционировал кинетическое присутствие вооруженных сил США в Сирии", - говорится в заявлении конгрессмена. По словам Гетца, статус законопроекта, затрагивающего вопросы войны и мира, обязывает палату представителей поставить его на голосование в течение 18 дней после внесения.
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в мире, сша, сирия, джо байден
В мире, США, Сирия, Джо Байден
20:08 22.02.2023 (обновлено: 20:13 22.02.2023)
 
Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии

Конгрессмен-республиканец Гетц внес законопроект о выводе американских войск из Сирии

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, обязывающей президента США Джо Байдена вывести войска из Сирии.
Он утверждает, что, несмотря на отсутствие санкции конгресса, американский контингент в этой стране насчитывает 900 человек.
"На сегодняшний день конгресс никак не санкционировал кинетическое присутствие вооруженных сил США в Сирии", - говорится в заявлении конгрессмена.
По словам Гетца, статус законопроекта, затрагивающего вопросы войны и мира, обязывает палату представителей поставить его на голосование в течение 18 дней после внесения.
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