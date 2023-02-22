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Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии

Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии - РИА Новости, 22.02.2023

Конгрессмен внес законопроект о выводе американских войск из Сирии

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, обязывающей президента США Джо Байдена вывести войска из Сирии. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:08

2023-02-22T20:08

2023-02-22T20:13

в мире

сша

сирия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес на рассмотрение палаты представителей проект резолюции, обязывающей президента США Джо Байдена вывести войска из Сирии. Он утверждает, что, несмотря на отсутствие санкции конгресса, американский контингент в этой стране насчитывает 900 человек. "На сегодняшний день конгресс никак не санкционировал кинетическое присутствие вооруженных сил США в Сирии", - говорится в заявлении конгрессмена. По словам Гетца, статус законопроекта, затрагивающего вопросы войны и мира, обязывает палату представителей поставить его на голосование в течение 18 дней после внесения.

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сша

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в мире, сша, сирия, джо байден