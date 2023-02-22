https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ - РИА Новости, 22.02.2023
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:40
2023-02-22T13:40
2023-02-22T13:40
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Служба безопасности имени задержанного не называет. По данным украинского издания "Страна", им является Дмитрий Скворцов. "СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). При этом злоумышленник прибегнул к бегству и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый готовил и публиковал заказные статьи, в которых дискредитировал украинские власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
https://ria.ru/20230217/upts-1852638998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ
СБУ заявила о задержании в Киеве блогера, полгода скрывавшегося в храме УПЦ