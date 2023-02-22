https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853712750.html

СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ

СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ - РИА Новости, 22.02.2023

СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:40

2023-02-22T13:40

2023-02-22T13:40

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Служба безопасности имени задержанного не называет. По данным украинского издания "Страна", им является Дмитрий Скворцов. "СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). При этом злоумышленник прибегнул к бегству и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый готовил и публиковал заказные статьи, в которых дискредитировал украинские власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://ria.ru/20230217/upts-1852638998.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, служба безопасности украины