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СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ - РИА Новости, 22.02.2023
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СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ - РИА Новости, 22.02.2023
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:40
2023-02-22T13:40
в мире
киев
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Служба безопасности имени задержанного не называет. По данным украинского издания "Страна", им является Дмитрий Скворцов. "СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). При этом злоумышленник прибегнул к бегству и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемый готовил и публиковал заказные статьи, в которых дискредитировал украинские власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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в мире, киев, украина, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Служба безопасности Украины
13:40 22.02.2023
 
СБУ заявила о задержании блогера, скрывавшегося в храме УПЦ

СБУ заявила о задержании в Киеве блогера, полгода скрывавшегося в храме УПЦ

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве блогера, подозреваемого в государственной измене, он якобы полгода скрывался в Свято-Благовещенском мужском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Служба безопасности имени задержанного не называет. По данным украинского издания "Страна", им является Дмитрий Скворцов.
"СБУ задержала в Киеве прокремлевского блогера, который скрывался от правосудия в монастыре УПЦ. В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). При этом злоумышленник прибегнул к бегству и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемый готовил и публиковал заказные статьи, в которых дискредитировал украинские власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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