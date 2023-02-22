https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html

В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми

В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 22.02.2023

В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:36

2023-02-22T10:36

2023-02-22T13:18

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми", — говорится в пресс-релизе.По данным ведомства, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали на территории Кабардино-Балкарии женщин, склоняли их к переезду "в одно из зарубежных государств", где вовлекали в занятие проституцией.Возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией", санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания в КБР подозреваемых в торговле людьми Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. 2023-02-22T10:36 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)