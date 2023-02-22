Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 22.02.2023
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:36
2023-02-22T13:18
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853664764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d370252227708f5c36f71550bbf19b3a.jpg
НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми", — говорится в пресс-релизе.По данным ведомства, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали на территории Кабардино-Балкарии женщин, склоняли их к переезду "в одно из зарубежных государств", где вовлекали в занятие проституцией.Возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией", санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230220/kursk-1853085159.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания в КБР подозреваемых в торговле людьми
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
2023-02-22T10:36
true
PT3M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853664764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44e862251c38b7b80a2da49f7ccd661d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:36 22.02.2023 (обновлено: 13:18 22.02.2023)
 
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми

УФСБ по Кабардино-Балкарии задержало пятерых подозреваемых в торговле людьми

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми", — говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали на территории Кабардино-Балкарии женщин, склоняли их к переезду "в одно из зарубежных государств", где вовлекали в занятие проституцией.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией", санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 10:45
Курские силовые ведомства перевели на усиленный режим работы
 
ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала