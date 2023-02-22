https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 22.02.2023
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:36
2023-02-22T10:36
2023-02-22T13:18
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми", — говорится в пресс-релизе.По данным ведомства, с 2010 по 2019 год подозреваемые подбирали на территории Кабардино-Балкарии женщин, склоняли их к переезду "в одно из зарубежных государств", где вовлекали в занятие проституцией.Возбуждены уголовные дела по статьям "Торговля людьми", "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией", санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230220/kursk-1853085159.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры задержания в КБР подозреваемых в торговле людьми
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кабардино-Балкарии пятерых человек, подозреваемых в торговле людьми, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
2023-02-22T10:36
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PT3M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:36 22.02.2023 (обновлено: 13:18 22.02.2023)
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
УФСБ по Кабардино-Балкарии задержало пятерых подозреваемых в торговле людьми