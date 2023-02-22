https://ria.ru/20230222/vzyatki-1853655819.html

В Перми отменили приговор экс-сотруднице службы приставов по делу о взятках

В Перми отменили приговор экс-сотруднице службы приставов по делу о взятках - РИА Новости, 22.02.2023

В Перми отменили приговор экс-сотруднице службы приставов по делу о взятках

Коллегия Пермского краевого суда отменила приговор бывшему руководителю отдела службы судебных приставов Александре Мардановой, осужденной за 38 эпизодов... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:41

2023-02-22T11:41

2023-02-22T11:42

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пермский краевой суд

взятка

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ПЕРМЬ, 22 фев - РИА Новости. Коллегия Пермского краевого суда отменила приговор бывшему руководителю отдела службы судебных приставов Александре Мардановой, осужденной за 38 эпизодов взяток, дело направлено на пересмотр, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда. Ранее районный суд назначил 6 лет колонии бывшему руководителю отдела пермской службы судебных приставов Александре Мардановой за получение взяток, мошенничество и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, она причастна к 38 эпизодам получения взяток, а также мошенничеству и злоупотреблению полномочиями. Вместе с соучастниками в 2017-2018 годах фигурантка незаконно возбуждала исполнительные производства по фиктивным документам, после чего со счетов фирм и ИП взыскивались деньги, прогонялись через расчетный счет межрайонного отдела управления приставов для обналичивания с помощью физлиц. Речь шла о сумме не менее 220 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году обвиняемой получено более 15 миллионов рублей взяток за схемы с обналичиванием денежных средств. Также со счета межрайонного отдела Марданова вместе с другими лицами списала более 3 миллионов рублей, принадлежащих двум коммерческим организациям. "Коллегия Пермского краевого суда отменила приговор бывшему судебному приставу (Александре Мардановой – ред.) в связи с существенными нарушениями УПК РФ и отправила на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд", — рассказали в суде.

https://ria.ru/20230221/sakhalin-1853309966.html

https://ria.ru/20230217/vzyatki-1852715873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, россия, пермский краевой суд, взятка