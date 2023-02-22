14:55 22.02.2023 (обновлено: 15:05 22.02.2023)
В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой
В Москве арестовали мужчину, вручившего девушке коробку с бомбой за отказ встречаться
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отвергнутый влюбленный, "подаривший" девушке коробку со взрывчаткой в новой Москве, арестован, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил 26-летнего мужчину под стражу на срок по 20 апреля 2023 года. В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
По словам обвиняемого, он совершил преступление из-за безответных чувств к девушке. Мужчина рассказал, что изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал ее в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к подъезду пострадавшей. После вскрытия коробки произошло возгорание, 22-летней девушке была оказана медицинская помощь, сообщала ранее прокуратура.
Вину фигурант признал частично, пояснив, что убивать не хотел.
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