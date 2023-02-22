https://ria.ru/20230222/vzryvchatka-1853743345.html

В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой

В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой - РИА Новости, 22.02.2023

В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой

Отвергнутый влюбленный, "подаривший" девушке коробку со взрывчаткой в новой Москве, арестован, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:55

2023-02-22T14:55

2023-02-22T15:05

москва

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отвергнутый влюбленный, "подаривший" девушке коробку со взрывчаткой в новой Москве, арестован, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил 26-летнего мужчину под стражу на срок по 20 апреля 2023 года. В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.По словам обвиняемого, он совершил преступление из-за безответных чувств к девушке. Мужчина рассказал, что изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал ее в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к подъезду пострадавшей. После вскрытия коробки произошло возгорание, 22-летней девушке была оказана медицинская помощь, сообщала ранее прокуратура.Вину фигурант признал частично, пояснив, что убивать не хотел.

https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, новая москва