Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/vzryvchatka-1853743345.html
В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой
В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой - РИА Новости, 22.02.2023
В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой
Отвергнутый влюбленный, "подаривший" девушке коробку со взрывчаткой в новой Москве, арестован, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:55
2023-02-22T15:05
москва
происшествия
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отвергнутый влюбленный, "подаривший" девушке коробку со взрывчаткой в новой Москве, арестован, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил 26-летнего мужчину под стражу на срок по 20 апреля 2023 года. В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.По словам обвиняемого, он совершил преступление из-за безответных чувств к девушке. Мужчина рассказал, что изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал ее в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к подъезду пострадавшей. После вскрытия коробки произошло возгорание, 22-летней девушке была оказана медицинская помощь, сообщала ранее прокуратура.Вину фигурант признал частично, пояснив, что убивать не хотел.
https://ria.ru/20220728/motiv-1805531918.html
москва
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, новая москва
Москва, Происшествия, Новая Москва
14:55 22.02.2023 (обновлено: 15:05 22.02.2023)
 
В Москве арестовали мужчину, подарившего девушке коробку со взрывчаткой

В Москве арестовали мужчину, вручившего девушке коробку с бомбой за отказ встречаться

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отвергнутый влюбленный, "подаривший" девушке коробку со взрывчаткой в новой Москве, арестован, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил 26-летнего мужчину под стражу на срок по 20 апреля 2023 года. В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
По словам обвиняемого, он совершил преступление из-за безответных чувств к девушке. Мужчина рассказал, что изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал ее в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к подъезду пострадавшей. После вскрытия коробки произошло возгорание, 22-летней девушке была оказана медицинская помощь, сообщала ранее прокуратура.
Вину фигурант признал частично, пояснив, что убивать не хотел.
Измена, вот и все – убийца 17-летней девушки о мотивах преступления - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля 2022, 12:18
Обвиняемый в убийстве девушки в Новосибирске назвал мотив преступления
 
МоскваПроисшествияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала