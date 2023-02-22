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Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте

Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте - РИА Новости, 22.02.2023

Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте

Итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:24

2023-02-22T14:24

2023-02-22T14:24

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

бизнес

бюджет

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также добавил, что отчетность необходима для расчетов. "Нельзя же на основе оценок платеж брать. Нужно иметь фактические данные, фактические данные будут в конце марта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему для расчета платежа нельзя использовать предварительные оценки и предложения. "Есть разные предложения, есть предложения РСПП, есть предложения Минфина, есть альтернативные предложения. Когда будет выбран какой-то порядок расчета, мы сразу проинформируем", - добавил он. В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей. Накануне министр уточнил, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно.

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет