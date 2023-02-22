Рейтинг@Mail.ru
Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/vznos-1853728286.html
Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте
Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте - РИА Новости, 22.02.2023
Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте
Итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:24
2023-02-22T14:24
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
бизнес
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1920x0_80_0_0_823e93897f13d1f1decfb6aba4cf3962.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также добавил, что отчетность необходима для расчетов. "Нельзя же на основе оценок платеж брать. Нужно иметь фактические данные, фактические данные будут в конце марта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему для расчета платежа нельзя использовать предварительные оценки и предложения. "Есть разные предложения, есть предложения РСПП, есть предложения Минфина, есть альтернативные предложения. Когда будет выбран какой-то порядок расчета, мы сразу проинформируем", - добавил он. В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей. Накануне министр уточнил, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно.
https://ria.ru/20230217/vznos-1852633419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1920x0_80_0_0_ee48025f06f78d7d6aa051e68c01afa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бизнес, Бюджет
14:24 22.02.2023
 
Взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте

Замглавы Минфина Сазанов: взнос бизнеса в бюджет определят по отчетности компаний в марте

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Итоговая отчетность компаний РФ за 2022 год будет в конце марта, тогда же и будет определен размер их взноса в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"В любом случае, если учитывать в расчетах 2022 год, то надо ждать конца марта. Отчетность дается в конце марта за 2022 год по итогам года", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, когда будет определен порядок расчета платежа с бизнеса в бюджет.
Он также добавил, что отчетность необходима для расчетов. "Нельзя же на основе оценок платеж брать. Нужно иметь фактические данные, фактические данные будут в конце марта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему для расчета платежа нельзя использовать предварительные оценки и предложения.
"Есть разные предложения, есть предложения РСПП, есть предложения Минфина, есть альтернативные предложения. Когда будет выбран какой-то порядок расчета, мы сразу проинформируем", - добавил он.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.
На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей. Накануне министр уточнил, что добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 12:16
В Кремле прокомментировали идею разового взноса в бюджет для бизнеса
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)БизнесБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала