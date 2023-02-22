https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853585218.html
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина - РИА Новости, 22.02.2023
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина
Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T02:22
2023-02-22T02:22
2023-02-22T02:22
в мире
владимир путин
джо байден
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6fdd271fcc09729b18b3d96d8babc9e.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.Российский лидер во вторник выступил с речью, обратив внимание на ход спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике."Много здравых мыслей", - написал пользователь jackpot001."Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", - заявил Yann."Да, меня речь Путина беспокоит, потому что сейчас столкнулись два разных видения, и из-за этого началась эскалация. Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль", - выразил мнение Opinionlucyves."Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена и фон дер Ляйен…", - заметил Démocrate et laïque."Самая тревожащая меня тема - это игра, в которую играет Джо Байден. Она состоит в том, чтобы вовлечь в конфликт Евросоюз", - добавил DenysForban.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230221/turchak-1853552559.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bfadc787c66a1c20ea226594d657f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джо байден, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина
Читатели Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости.
Читатели французской Le Figaro оценили
обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.
Российский лидер во вторник выступил с речью, обратив внимание на ход спецоперации на Украине
, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.
"Много здравых мыслей", - написал пользователь jackpot001.
"Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", - заявил Yann.
"Да, меня речь Путина беспокоит, потому что сейчас столкнулись два разных видения, и из-за этого началась эскалация. Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль", - выразил мнение Opinionlucyves.
"Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена
и фон дер Ляйен…", - заметил Démocrate et laïque.
"Самая тревожащая меня тема - это игра, в которую играет Джо Байден. Она состоит в том, чтобы вовлечь в конфликт Евросоюз", - добавил DenysForban.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>