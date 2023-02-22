https://ria.ru/20230222/vystuplenie-1853585218.html

"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина

"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина - РИА Новости, 22.02.2023

"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина

Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T02:22

2023-02-22T02:22

2023-02-22T02:22

в мире

владимир путин

джо байден

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.Российский лидер во вторник выступил с речью, обратив внимание на ход спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике."Много здравых мыслей", - написал пользователь jackpot001."Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", - заявил Yann."Да, меня речь Путина беспокоит, потому что сейчас столкнулись два разных видения, и из-за этого началась эскалация. Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль", - выразил мнение Opinionlucyves."Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена и фон дер Ляйен…", - заметил Démocrate et laïque."Самая тревожащая меня тема - это игра, в которую играет Джо Байден. Она состоит в том, чтобы вовлечь в конфликт Евросоюз", - добавил DenysForban.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, владимир путин, джо байден, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия