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"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина - РИА Новости, 22.02.2023
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"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина - РИА Новости, 22.02.2023
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина
Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T02:22
2023-02-22T02:22
в мире
владимир путин
джо байден
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.Российский лидер во вторник выступил с речью, обратив внимание на ход спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике."Много здравых мыслей", - написал пользователь jackpot001."Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", - заявил Yann."Да, меня речь Путина беспокоит, потому что сейчас столкнулись два разных видения, и из-за этого началась эскалация. Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль", - выразил мнение Opinionlucyves."Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена и фон дер Ляйен…", - заметил Démocrate et laïque."Самая тревожащая меня тема - это игра, в которую играет Джо Байден. Она состоит в том, чтобы вовлечь в конфликт Евросоюз", - добавил DenysForban.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, джо байден, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия
02:22 22.02.2023
 
"Беспокоит не он": французы оценили выступление Путина

Читатели Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Читатели французской Le Figaro оценили обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.
Российский лидер во вторник выступил с речью, обратив внимание на ход спецоперации на Украине, взаимоотношения со странами Запада, а также на необходимые внутриполитические изменения в социальной и экономической политике.
"Много здравых мыслей", - написал пользователь jackpot001.
"Меня беспокоит не Путин. Меня беспокоят воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли, какова бывает цена конфликта", - заявил Yann.
"Да, меня речь Путина беспокоит, потому что сейчас столкнулись два разных видения, и из-за этого началась эскалация. Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль", - выразил мнение Opinionlucyves.
"Речь Путина меня не тревожит. А вот слова Байдена и фон дер Ляйен…", - заметил Démocrate et laïque.
"Самая тревожащая меня тема - это игра, в которую играет Джо Байден. Она состоит в том, чтобы вовлечь в конфликт Евросоюз", - добавил DenysForban.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:20
Турчак назвал главную мысль послания Путина
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 годаРоссия
 
 
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