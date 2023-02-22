https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853881342.html

Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 22.02.2023

Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Вопросы развития церковно-государственных отношений в Татарстане обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:34

2023-02-22T20:34

2023-02-22T20:34

республика татарстан

рустам минниханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840843820_233:0:2831:1462_1920x0_80_0_0_004d593e6d236e9c678dcc6aefd2f66c.jpg

КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Вопросы развития церковно-государственных отношений в Татарстане обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает пресс-служба главы региона. "Рустам Минниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и отметил, что руководство республики придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий", - говорится в сообщении. Как отмечается, в свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность Минниханову за неизменное внимание к вопросам развития церковной жизни в Татарстане, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами в регионе. "Ваша роль очень большая в том, что мир и спокойствие, благополучие в Татарстане", - сказал патриарх. Во встрече, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений, также принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

https://ria.ru/20230222/pamyatnik-1853650550.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов