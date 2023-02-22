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Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 22.02.2023
Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Вопросы развития церковно-государственных отношений в Татарстане обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:34
2023-02-22T20:34
2023-02-22T20:34
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Вопросы развития церковно-государственных отношений в Татарстане обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает пресс-служба главы региона. "Рустам Минниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и отметил, что руководство республики придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий", - говорится в сообщении. Как отмечается, в свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность Минниханову за неизменное внимание к вопросам развития церковной жизни в Татарстане, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами в регионе. "Ваша роль очень большая в том, что мир и спокойствие, благополучие в Татарстане", - сказал патриарх. Во встрече, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений, также принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Глава Татарстана Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
КАЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости.
Вопросы развития церковно-государственных отношений в Татарстане обсуждены на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает
пресс-служба главы региона.
"Рустам Минниханов поблагодарил Святейшего за внимание к Татарстану и отметил, что руководство республики придерживается исключительного принципа взаимоуважения всех религий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность Минниханову за неизменное внимание к вопросам развития церковной жизни в Татарстане, обеспечение межрелигиозного согласия и плодотворного диалога между мусульманами и православными христианами в регионе.
"Ваша роль очень большая в том, что мир и спокойствие, благополучие в Татарстане", - сказал патриарх.
Во встрече, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-государственных отношений, также принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.