https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853781988.html

Новак встретился с Пушилиным

Новак встретился с Пушилиным - РИА Новости, 22.02.2023

Новак встретился с Пушилиным

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:21

2023-02-22T16:21

2023-02-22T16:51

донецкая народная республика

россия

александр новак

денис пушилин

экономика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики, сообщается в пресс-релизе правительства."Стороны обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики. В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации", - говорится в сообщении кабмина."Планируется реформа угольной промышленности ДНР, в соответствии с которой привлеченные в отрасль инвестиции повысят ее рентабельность. Также предусмотрена государственная поддержка шахт", - добавляется в релизе.На встрече было отмечено, что несмотря на прицельные обстрелы объектов отраслей ТЭК и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия ДНР сохранили свой потенциал. И на федеральном, и на региональном уровне создаются условия для их развития.

https://ria.ru/20230222/pushilin-1853592728.html

https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html

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донецкая народная республика, россия, александр новак, денис пушилин, экономика