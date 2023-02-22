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Новак встретился с Пушилиным - РИА Новости, 22.02.2023
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Новак встретился с Пушилиным
Новак встретился с Пушилиным - РИА Новости, 22.02.2023
Новак встретился с Пушилиным
Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:21
2023-02-22T16:51
донецкая народная республика
россия
александр новак
денис пушилин
экономика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики, сообщается в пресс-релизе правительства."Стороны обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики. В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации", - говорится в сообщении кабмина."Планируется реформа угольной промышленности ДНР, в соответствии с которой привлеченные в отрасль инвестиции повысят ее рентабельность. Также предусмотрена государственная поддержка шахт", - добавляется в релизе.На встрече было отмечено, что несмотря на прицельные обстрелы объектов отраслей ТЭК и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия ДНР сохранили свой потенциал. И на федеральном, и на региональном уровне создаются условия для их развития.
https://ria.ru/20230222/pushilin-1853592728.html
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донецкая народная республика, россия, александр новак, денис пушилин, экономика
Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Новак, Денис Пушилин, Экономика
16:21 22.02.2023 (обновлено: 16:51 22.02.2023)
 
Новак встретился с Пушилиным

Вице-премьер России Новак встретился с врио главы ДНР Пушилиным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики, сообщается в пресс-релизе правительства.
"Стороны обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики. В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации", - говорится в сообщении кабмина.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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"Планируется реформа угольной промышленности ДНР, в соответствии с которой привлеченные в отрасль инвестиции повысят ее рентабельность. Также предусмотрена государственная поддержка шахт", - добавляется в релизе.
На встрече было отмечено, что несмотря на прицельные обстрелы объектов отраслей ТЭК и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия ДНР сохранили свой потенциал. И на федеральном, и на региональном уровне создаются условия для их развития.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр НовакДенис ПушилинЭкономика
 
 
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