https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853781988.html
Новак встретился с Пушилиным
Новак встретился с Пушилиным - РИА Новости, 22.02.2023
Новак встретился с Пушилиным
Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:21
2023-02-22T16:21
2023-02-22T16:51
донецкая народная республика
россия
александр новак
денис пушилин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2ce3124f59e3ed343552071462c43aa.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсуждались перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики, сообщается в пресс-релизе правительства."Стороны обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики. В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации", - говорится в сообщении кабмина."Планируется реформа угольной промышленности ДНР, в соответствии с которой привлеченные в отрасль инвестиции повысят ее рентабельность. Также предусмотрена государственная поддержка шахт", - добавляется в релизе.На встрече было отмечено, что несмотря на прицельные обстрелы объектов отраслей ТЭК и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия ДНР сохранили свой потенциал. И на федеральном, и на региональном уровне создаются условия для их развития.
https://ria.ru/20230222/pushilin-1853592728.html
https://ria.ru/20230221/regiony-1853438223.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_590fc2b81a9551e4c3dffd26318de67f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, александр новак, денис пушилин, экономика
Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Новак, Денис Пушилин, Экономика
16:21 22.02.2023 (обновлено: 16:51 22.02.2023)
Новак встретился с Пушилиным
Вице-премьер России Новак встретился с врио главы ДНР Пушилиным