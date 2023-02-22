https://ria.ru/20230222/voyna-1853872898.html
МИД заявил о желании США продолжать войну на Украине до расчленения России
МИД заявил о желании США продолжать войну на Украине до расчленения России - РИА Новости, 22.02.2023
МИД заявил о желании США продолжать войну на Украине до расчленения России
Любые миротворческие идеи по Украине разбиваются о желание США продолжать боевые действия до расчленения России, а далее - сфокусироваться на сдерживании Китая, РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:45
2023-02-22T19:45
2023-02-22T19:56
в мире
сша
украина
россия
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сергей лавров
ван и (политик)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Любые миротворческие идеи по Украине разбиваются о желание США продолжать боевые действия до расчленения России, а далее - сфокусироваться на сдерживании Китая, заявили в МИД РФ по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И."Отмечено, что для скорейшего мира нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных. Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до "последнего украинца" с целью ослабить, а в идеале - обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну. А далее сфокусироваться на сдерживании Китая, который западники открыто объявляют главным "стратегическим вызовом"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20230222/eskalatsiya-1853804738.html
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в мире, сша, украина, россия, китай, сергей лавров, ван и (политик)
В мире, США, Украина, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик)
19:45 22.02.2023 (обновлено: 19:56 22.02.2023)
МИД заявил о желании США продолжать войну на Украине до расчленения России
МИД: миротворчество разбивается желанием США вести войну на Украине до расчленения России