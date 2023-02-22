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Рябков не исключил новых контрмер в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 22.02.2023
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Рябков не исключил новых контрмер в сфере контроля над вооружениями
Рябков не исключил новых контрмер в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков не исключил новых контрмер в сфере контроля над вооружениями
Москва при необходимости может принять контрмеры, это будет зависеть действий США и их союзников в сфере стратегических вооружений, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:59
2023-02-22T18:01
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва при необходимости может принять контрмеры, это будет зависеть действий США и их союзников в сфере стратегических вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы, безусловно, будем внимательнейшим образом отслеживать действия США и их союзников, в том числе на предмет, если потребуется, принятия дальнейших контрмер", - сказал он журналистам.Говоря о перспективах возврата к исполнению ДСНВ, дипломат отметил, что когда Россия увидит проявления альтернативы "абсолютному доминированию антироссийских подходов" в политике США, тогда могут появиться основания для "дополнительного анализа" Москвой ситуации. "(Тогда - ред.) президент - это его, естественно, прерогатива, - возможно, на это дело посмотрит заново", - добавил Рябков.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, договор снв-3
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Договор СНВ-3
11:59 22.02.2023 (обновлено: 18:01 22.02.2023)
 
Рябков не исключил новых контрмер в сфере контроля над вооружениями

Рябков: Россия следит за США в сфере контроля над вооружениями и может принять новые меры

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва при необходимости может принять контрмеры, это будет зависеть действий США и их союзников в сфере стратегических вооружений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы, безусловно, будем внимательнейшим образом отслеживать действия США и их союзников, в том числе на предмет, если потребуется, принятия дальнейших контрмер", - сказал он журналистам.
Говоря о перспективах возврата к исполнению ДСНВ, дипломат отметил, что когда Россия увидит проявления альтернативы "абсолютному доминированию антироссийских подходов" в политике США, тогда могут появиться основания для "дополнительного анализа" Москвой ситуации. "(Тогда - ред.) президент - это его, естественно, прерогатива, - возможно, на это дело посмотрит заново", - добавил Рябков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковДоговор СНВ-3
 
 
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