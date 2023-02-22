https://ria.ru/20230222/vks-1853691253.html

ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ

ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023

ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ

Российские войска в районе Сум нанесли ракетный удар по цеху, в котором производили и ремонтировали минометы для украинской армии, заявило министерство обороны. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:59

2023-02-22T12:59

2023-02-22T14:39

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские войска в районе Сум нанесли ракетный удар по цеху, в котором производили и ремонтировали минометы для украинской армии, заявило министерство обороны.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки российских войск нанесли поражение живой силе противника в районах Новоселовского (ЛНР) и Масютовки (Харьковская область). Там уничтожены более 40 украинских военнослужащих и два пикапа.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Стельмаховки и Невского (ЛНР), а также Ямполовки (ДНР). За сутки там уничтожили свыше 135 бойцов ВСУ, БМП, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну гаубицу Д-20.На Донецком направлении штурмовые добровольческие отряды продолжают успешно наступать при поддержке подразделений Тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск. Там украинская армия потеряла порядка 250 человек, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. В районе Катериновки (ДНР) разбит склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки "Восток" нанесла противнику поражение под Угледаром и Пречистовкой (ДНР), уничтожив до 65 украинских военнослужащих, БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожены две гаубицы Д-3, а в районах Антоновки и Чернобаевки поражены склады боеприпасов.Всего за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 113 районах. В районе Доброволья (ДНР) они уничтожили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Мемрика — пункт временной дислокации иностранных наемников.Подразделения ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и девять снарядов американской РСЗО HIMARS.

https://radiosputnik.ria.ru/20230222/artemovsk-1853714347.html

https://ria.ru/20230222/minoborony-1853688825.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины