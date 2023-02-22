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ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/vks-1853691253.html
ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ
ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ
Российские войска в районе Сум нанесли ракетный удар по цеху, в котором производили и ремонтировали минометы для украинской армии, заявило министерство обороны. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:59
2023-02-22T14:39
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские войска в районе Сум нанесли ракетный удар по цеху, в котором производили и ремонтировали минометы для украинской армии, заявило министерство обороны.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки российских войск нанесли поражение живой силе противника в районах Новоселовского (ЛНР) и Масютовки (Харьковская область). Там уничтожены более 40 украинских военнослужащих и два пикапа.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Стельмаховки и Невского (ЛНР), а также Ямполовки (ДНР). За сутки там уничтожили свыше 135 бойцов ВСУ, БМП, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну гаубицу Д-20.На Донецком направлении штурмовые добровольческие отряды продолжают успешно наступать при поддержке подразделений Тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск. Там украинская армия потеряла порядка 250 человек, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. В районе Катериновки (ДНР) разбит склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки "Восток" нанесла противнику поражение под Угледаром и Пречистовкой (ДНР), уничтожив до 65 украинских военнослужащих, БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожены две гаубицы Д-3, а в районах Антоновки и Чернобаевки поражены склады боеприпасов.Всего за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 113 районах. В районе Доброволья (ДНР) они уничтожили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Мемрика — пункт временной дислокации иностранных наемников.Подразделения ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и девять снарядов американской РСЗО HIMARS.
https://radiosputnik.ria.ru/20230222/artemovsk-1853714347.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
12:59 22.02.2023 (обновлено: 14:39 22.02.2023)
 
ВКС ударили по цеху производства минометов и боеприпасов для ВСУ

Минобороны: ВКС России поразили цех производства минометов и боеприпасов ВСУ в районе Сум

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские войска в районе Сум нанесли ракетный удар по цеху, в котором производили и ремонтировали минометы для украинской армии, заявило министерство обороны.

"Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ", — говорится в сводке.

В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки российских войск нанесли поражение живой силе противника в районах Новоселовского (ЛНР) и Масютовки (Харьковская область). Там уничтожены более 40 украинских военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Стельмаховки и Невского (ЛНР), а также Ямполовки (ДНР). За сутки там уничтожили свыше 135 бойцов ВСУ, БМП, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну гаубицу Д-20.
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На Донецком направлении штурмовые добровольческие отряды продолжают успешно наступать при поддержке подразделений Тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск. Там украинская армия потеряла порядка 250 человек, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. В районе Катериновки (ДНР) разбит склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.
На Южно-Донецком направлении артиллерия группировки "Восток" нанесла противнику поражение под Угледаром и Пречистовкой (ДНР), уничтожив до 65 украинских военнослужащих, БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены две гаубицы Д-3, а в районах Антоновки и Чернобаевки поражены склады боеприпасов.
Всего за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 113 районах. В районе Доброволья (ДНР) они уничтожили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Мемрика — пункт временной дислокации иностранных наемников.
Подразделения ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников и девять снарядов американской РСЗО HIMARS.
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