https://ria.ru/20230222/vikipediya-1853706422.html

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России - РИА Новости, 22.02.2023

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России

Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:29

2023-02-22T13:29

2023-02-22T13:29

общество

россия

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ сообщалось, что сайт Википедии не работал на территории РФ. "Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии