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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России - РИА Новости, 22.02.2023
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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России - РИА Новости, 22.02.2023
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России
Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:29
2023-02-22T13:29
общество
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ сообщалось, что сайт Википедии не работал на территории РФ. "Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", - говорится в сообщении.
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общество, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
13:29 22.02.2023
 
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России

Роскомнадзор на фоне сбоев в Википедии заявил, что не ограничивал ее работу в России

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве.
Ранее в СМИ сообщалось, что сайт Википедии не работал на территории РФ.
"Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", - говорится в сообщении.
Главная страница портала Знания на экране монитора - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 13:26
В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"
 
ОбществоРоссияWikipediaФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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