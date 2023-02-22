https://ria.ru/20230222/vikipediya-1853706422.html
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России - РИА Новости, 22.02.2023
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России
Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:29
2023-02-22T13:29
2023-02-22T13:29
общество
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" в РФ, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ сообщалось, что сайт Википедии не работал на территории РФ. "Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу Википедии в России
Роскомнадзор на фоне сбоев в Википедии заявил, что не ограничивал ее работу в России