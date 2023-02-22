https://ria.ru/20230222/ukrashenie-1853663032.html

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:03

2023-02-22T12:03

2023-02-22T12:03

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москва

петр бирюков

зарядье

день защитника отечества

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики и праздничные открытки, которые будут транслироваться на цифровых рекламных щитах и медиафасадах домов на Новом Арбате", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что рядом со зданием Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной установили флаговые конструкции и звезду в цветах триколора с надписью "Россия". Возле Госдумы и Совета Федерации разместили флаги, фасад здания нижней палаты парламента традиционно украсило праздничное панно. Кроме того, элементы с патриотической символикой установлены в парке "Зарядье", около Исторического музея, на Суворовской площади и Конюшковской улице. Это - красные звезды с надписью "23 февраля" и надписи "МЫ ВМЕСТЕ". "Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20230221/sad-1853461751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, зарядье, день защитника отечества