https://ria.ru/20230222/ukrashenie-1853663032.html
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню защитника Отечества
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:03
2023-02-22T12:03
2023-02-22T12:03
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москва
петр бирюков
зарядье
день защитника отечества
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики и праздничные открытки, которые будут транслироваться на цифровых рекламных щитах и медиафасадах домов на Новом Арбате", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что рядом со зданием Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной установили флаговые конструкции и звезду в цветах триколора с надписью "Россия". Возле Госдумы и Совета Федерации разместили флаги, фасад здания нижней палаты парламента традиционно украсило праздничное панно. Кроме того, элементы с патриотической символикой установлены в парке "Зарядье", около Исторического музея, на Суворовской площади и Конюшковской улице. Это - красные звезды с надписью "23 февраля" и надписи "МЫ ВМЕСТЕ". "Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, зарядье, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Зарядье, День защитника Отечества
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики и праздничные открытки, которые будут транслироваться на цифровых рекламных щитах и медиафасадах домов на Новом Арбате", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что рядом со зданием Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной установили флаговые конструкции и звезду в цветах триколора с надписью "Россия". Возле Госдумы и Совета Федерации разместили флаги, фасад здания нижней палаты парламента традиционно украсило праздничное панно.
Кроме того, элементы с патриотической символикой установлены в парке "Зарядье
", около Исторического музея, на Суворовской площади и Конюшковской улице. Это - красные звезды с надписью "23 февраля" и надписи "МЫ ВМЕСТЕ".
"Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.