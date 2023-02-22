https://ria.ru/20230222/ukraina-1853858773.html
Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией
Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.02.2023
Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией
Суд на Украине назначил от 8 до 12 лет заключения четверым украинцам, которые подозревались в сотрудничестве с Россией, говорится в сообщении Службы... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:48
2023-02-22T18:48
2023-02-22T18:49
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Суд на Украине назначил от 8 до 12 лет заключения четверым украинцам, которые подозревались в сотрудничестве с Россией, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые были задержаны в подконтрольных Киеву частях ДНР - городах Красный Лиман и Краматорск, а также в Киеве. Они передавали информацию о расположении реактивных артиллерийских систем HIMARS, передвижение техники, а также дислокации украинских войск. По данным СБУ, "суд назначил задержанным наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет заключения".
https://ria.ru/20230131/zaderzhanie-1848710316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:48 22.02.2023 (обновлено: 18:49 22.02.2023)
Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией
Украинский суд приговорил к срокам до 12 лет четырех жителей страны за работу на Россию