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Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией

Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 22.02.2023

Украинский суд дал до 12 лет четырем жителям за сотрудничество с Россией

Суд на Украине назначил от 8 до 12 лет заключения четверым украинцам, которые подозревались в сотрудничестве с Россией, говорится в сообщении Службы... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:48

2023-02-22T18:48

2023-02-22T18:49

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Суд на Украине назначил от 8 до 12 лет заключения четверым украинцам, которые подозревались в сотрудничестве с Россией, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые были задержаны в подконтрольных Киеву частях ДНР - городах Красный Лиман и Краматорск, а также в Киеве. Они передавали информацию о расположении реактивных артиллерийских систем HIMARS, передвижение техники, а также дислокации украинских войск. По данным СБУ, "суд назначил задержанным наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет заключения".

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр