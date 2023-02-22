https://ria.ru/20230222/ukraina-1853826981.html

Президент Румынии пообещал поддерживать Украину до ее победы

Президент Румынии пообещал поддерживать Украину до ее победы - РИА Новости, 22.02.2023

Президент Румынии пообещал поддерживать Украину до ее победы

Румыния будет поддерживать Украину, пока она не победит Россию, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии открытия саммита глав стран... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:27

2023-02-22T17:27

2023-02-22T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

румыния

нато

клаус йоханнис

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Румыния будет поддерживать Украину, пока она не победит Россию, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время церемонии открытия саммита глав стран Бухарестской девятки - "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии с участием президента США Джо Байдена. "Мы должны выполнять данные обещания о поддержке Украины так долго, как это будет нужно, - так, чтобы Украина выиграла войну", - сказал Йоханнис. "Собственно это Румыния будет делать и далее". – добавил он. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что участники саммита обсудят вопросы поддержки Украины. "Мы собрались в этом зале, чтобы обсудить важнейшие вызовы, которые стоят перед нашими странами, перед всем НАТО, а также возможности поддержки наших друзей на Украине", - сказал он. "Сегодня мы хотим вместе в кругу ближайших союзников, подумать о дальнейших шагах перед саммитом Бухарестской девятки в Братиславе и саммитом НАТО в Вильнюсе, а также о возможностях предоставления дальнейшей поддержки Украине", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, румыния, нато, клаус йоханнис, ситуация в днр и лнр