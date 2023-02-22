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В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853785310.html
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 22.02.2023
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину
Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:27
2023-02-22T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
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БАКУ, 22 фев – РИА Новости. Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.Госминистр находится с визитом в Азербайджане. Ранее состоялась его встреча с главой МИД Азербайджана, где были обсуждены региональные вопросы."Британия не будет отправлять армию в Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчеркивалось", - сказал он в ходе обсуждений в Университете ADA на тему "Приоритеты внешней политики Соединенного Королевства".
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
украина
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в мире, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:27 22.02.2023 (обновлено: 16:36 22.02.2023)
 
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину

Госминистр Докерти заявил, что Великобритания не будет отправлять войска на Украину

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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БАКУ, 22 фев – РИА Новости. Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
Госминистр находится с визитом в Азербайджане. Ранее состоялась его встреча с главой МИД Азербайджана, где были обсуждены региональные вопросы.
"Британия не будет отправлять армию в Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчеркивалось", - сказал он в ходе обсуждений в Университете ADA на тему "Приоритеты внешней политики Соединенного Королевства".
Солдаты британской армии - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 10:14
НАТО оказалась в опасности из-за Великобритании и Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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