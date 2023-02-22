https://ria.ru/20230222/ukraina-1853785310.html

В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину

В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 22.02.2023

В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину

Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:27

2023-02-22T16:27

2023-02-22T16:36

специальная военная операция на украине

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великобритания

нато

ситуация в днр и лнр

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БАКУ, 22 фев – РИА Новости. Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.Госминистр находится с визитом в Азербайджане. Ранее состоялась его встреча с главой МИД Азербайджана, где были обсуждены региональные вопросы."Британия не будет отправлять армию в Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчеркивалось", - сказал он в ходе обсуждений в Университете ADA на тему "Приоритеты внешней политики Соединенного Королевства".

https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html

украина

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр