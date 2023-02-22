https://ria.ru/20230222/ukraina-1853785310.html
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину - РИА Новости, 22.02.2023
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину
Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:27
2023-02-22T16:27
2023-02-22T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
БАКУ, 22 фев – РИА Новости. Лондон не будет отправлять войска на Украину, это немыслимо, заявил в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.Госминистр находится с визитом в Азербайджане. Ранее состоялась его встреча с главой МИД Азербайджана, где были обсуждены региональные вопросы."Британия не будет отправлять армию в Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте, и это уже неоднократно подчеркивалось", - сказал он в ходе обсуждений в Университете ADA на тему "Приоритеты внешней политики Соединенного Королевства".
https://ria.ru/20230212/nato-1851494295.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:27 22.02.2023 (обновлено: 16:36 22.02.2023)
В Лондоне заявили, что не будут отправлять войска на Украину
Госминистр Докерти заявил, что Великобритания не будет отправлять войска на Украину