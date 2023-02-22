https://ria.ru/20230222/ukraina-1853763946.html

Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток

Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток - РИА Новости, 22.02.2023

Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:43

2023-02-22T15:43

2023-02-22T15:43

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. Ранее в одном из Telegram-каналов Одессы было опубликовано видео, на котором трое мужчин в камуфляже избивают четвертого в гражданской одежде. Согласно комментарию, размещенному под видео, таким образом проводится "мобилизация" и "вручение повесток" в городе. Отвечая на вопрос издания "Украина сейчас", обращаются ли граждане относительно нарушения прав призывников при вручении повесток, Лубинец сообщил, что "постоянно обращаются, и офис омбудсмена на это реагирует". По его словам, офис омбудсмена фиксирует случай и обращается к правоохранительным органам в тех ситуациях, когда применяются силовые методы представителями центров комплектования и установлены факты превышения полномочий. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851967372.html

https://ria.ru/20221224/uklonisty-1841095137.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, верховная рада украины