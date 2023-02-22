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Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853763946.html
Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток
Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток - РИА Новости, 22.02.2023
Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:43
2023-02-22T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. Ранее в одном из Telegram-каналов Одессы было опубликовано видео, на котором трое мужчин в камуфляже избивают четвертого в гражданской одежде. Согласно комментарию, размещенному под видео, таким образом проводится "мобилизация" и "вручение повесток" в городе. Отвечая на вопрос издания "Украина сейчас", обращаются ли граждане относительно нарушения прав призывников при вручении повесток, Лубинец сообщил, что "постоянно обращаются, и офис омбудсмена на это реагирует". По его словам, офис омбудсмена фиксирует случай и обращается к правоохранительным органам в тех ситуациях, когда применяются силовые методы представителями центров комплектования и установлены факты превышения полномочий. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851967372.html
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в мире, украина, одесса, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Верховная Рада Украины
15:43 22.02.2023
 
Омбудсмен заявил о нарушении прав жителей Украины при вручении повесток

Омбудсмен Рады Лубинец: на Украине при вручении повесток нарушаются права граждан

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Ранее в одном из Telegram-каналов Одессы было опубликовано видео, на котором трое мужчин в камуфляже избивают четвертого в гражданской одежде. Согласно комментарию, размещенному под видео, таким образом проводится "мобилизация" и "вручение повесток" в городе.
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Отвечая на вопрос издания "Украина сейчас", обращаются ли граждане относительно нарушения прав призывников при вручении повесток, Лубинец сообщил, что "постоянно обращаются, и офис омбудсмена на это реагирует".
По его словам, офис омбудсмена фиксирует случай и обращается к правоохранительным органам в тех ситуациях, когда применяются силовые методы представителями центров комплектования и установлены факты превышения полномочий.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.
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