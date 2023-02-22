https://ria.ru/20230222/uchastki-1853876027.html
Число избирательных участков в Москве могут сократить
Число избирательных участков в Москве могут сократить - РИА Новости, 22.02.2023
Число избирательных участков в Москве могут сократить
Число избирательных участков в Москве планируют сократить на треть, в большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые работали в одних и тех же... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:02
2023-02-22T20:02
2023-02-22T20:02
политика
москва
мосгоризбирком
дмитрий реут
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число избирательных участков в Москве планируют сократить на треть, в большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые работали в одних и тех же зданиях, для избирателей эти изменения не понесут неудобств, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Мы предполагаем по внесенному проекту решения нашей комиссией образовать 1668 участков с численностью более 3 тысяч, которые и потребуют последующего согласования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации... В большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий", - сказал Реут на заседании Мосгоризбиркома в среду. Он отметил, что всего в Москве будет 2,2 тысячи участков. Сейчас их - порядка 3,6 тысячи. Сокращение числа участков не принесёт неудобств избирателям. Зампред Мосгоризбиркома отметил, что предложение возникло из-за нескольких факторов: сокращение числа людей на участках, применение электронного списка избирателей и законодательная возможность такого решения по согласованию с ЦИК. Реут уточнил, что принятие решения уменьшить общее число участков в городе поможет сократить расходы, участки будут находиться только на первых этажах зданий, будет возможность уйти из помещений, которые не вполне пригодны для организации голосования. А также это позволит уменьшить нагрузку на членов ТИК, на городские службы, ускорить процедуру подведения итогов голосования, усилить общественный контроль за избирательным процессом.
https://ria.ru/20230222/srzp-1853741369.html
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политика, москва, мосгоризбирком, дмитрий реут
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Дмитрий Реут
Число избирательных участков в Москве могут сократить
Число избирательных участков в Москве планируют сократить на треть
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число избирательных участков в Москве планируют сократить на треть, в большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые работали в одних и тех же зданиях, для избирателей эти изменения не понесут неудобств, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Мы предполагаем по внесенному проекту решения нашей комиссией образовать 1668 участков с численностью более 3 тысяч, которые и потребуют последующего согласования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации... В большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий", - сказал Реут на заседании Мосгоризбиркома в среду.
Он отметил, что всего в Москве будет 2,2 тысячи участков. Сейчас их - порядка 3,6 тысячи. Сокращение числа участков не принесёт неудобств избирателям. Зампред Мосгоризбиркома отметил, что предложение возникло из-за нескольких факторов: сокращение числа людей на участках, применение электронного списка избирателей и законодательная возможность такого решения по согласованию с ЦИК.
Реут уточнил, что принятие решения уменьшить общее число участков в городе поможет сократить расходы, участки будут находиться только на первых этажах зданий, будет возможность уйти из помещений, которые не вполне пригодны для организации голосования. А также это позволит уменьшить нагрузку на членов ТИК, на городские службы, ускорить процедуру подведения итогов голосования, усилить общественный контроль за избирательным процессом.