https://ria.ru/20230222/tsiklon-1853730015.html

На Мадагаскаре четыре человека погибли из-за тропического циклона Фредди

На Мадагаскаре четыре человека погибли из-за тропического циклона Фредди - РИА Новости, 22.02.2023

На Мадагаскаре четыре человека погибли из-за тропического циклона Фредди

Четыре человека погибли на Мадагаскаре из-за тропического циклона Фредди, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:27

2023-02-22T14:27

2023-02-22T14:27

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли на Мадагаскаре из-за тропического циклона Фредди, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. В среду циклон "Фредди" прошел через Мадагаскар. Ранее сообщалось об одном погибшем, 27-летнем мужчине, утонувшем в море. "В среду власти повысили число жертв до четырех человек. Шторм затронул 16,6 тысяч человек", - отмечает агентство со ссылкой на данные бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара (BNGRC). Как сообщает Франс Пресс, циклон принес меньше дождей, чем опасались, но сильный ветер сорвал крыши со зданий и сравнял с землей рисовые поля и фруктовые деревья. Шторм, вызванный циклоном, обрушился на север от прибрежного города Мананджари, откуда по меньшей мере 8 тысяч человек были эвакуированы. Несколько регионов во вторник приостановили занятия в школах до конца недели, сообщает агентство со ссылкой на министерство образования Мадагаскара. Циклон "Фредди", который пройдет через Мозамбик и Зимбабве, может затронуть в общей сложности более 2,3 миллиона человек в Мозамбике, Мадагаскаре и Зимбабве, как отмечает агентство со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Ранее на Маврикии из-за надвигающегося тропического циклона "Фредди" была приостановлена работа биржи и международного аэропорта островного государства.

https://ria.ru/20211220/madagaskar-1764617378.html

https://ria.ru/20221012/meksika-1823273736.html

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в мире, мадагаскар, мозамбик, зимбабве, оон