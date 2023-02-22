https://ria.ru/20230222/trevoga-1853578128.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:28

2023-02-22T00:28

2023-02-22T00:28

специальная военная операция на украине

украина

киев

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, тревога в указанных регионах объявлена в 00.06 - 00.09 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230221/vzryvy-1853573369.html

украина

киев

запорожская область

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украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф