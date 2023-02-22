https://ria.ru/20230222/trevoga-1853578128.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.02.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:28
2023-02-22T00:28
2023-02-22T00:28
специальная военная операция на украине
украина
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запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, тревога в указанных регионах объявлена в 00.06 - 00.09 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230221/vzryvy-1853573369.html
украина
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украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей на востоке Украины объявили воздушную тревогу