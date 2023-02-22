https://ria.ru/20230222/terakt-1853680325.html
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:38
2023-02-22T12:38
2023-02-22T12:38
совет безопасности оон
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
владимир путин
алексей миллер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования. "Во-первых, конечно, с одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования с тем, чтобы действительно подтвердить те подозрения, которые подкреплены, кстати, некоторыми достаточно детальными, на удивление, расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией, которую можно и нужно квалифицировать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230222/potoki-1853653924.html
россия
европа
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности оон, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, дмитрий песков
Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"
В Кремле заявили, что к теме теракта на "Северном потоке" удалось привлечь внимание