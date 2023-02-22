https://ria.ru/20230222/terakt-1853680325.html

В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"

В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023

В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:38

2023-02-22T12:38

2023-02-22T12:38

совет безопасности оон

оон

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

владимир путин

алексей миллер

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования. "Во-первых, конечно, с одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования с тем, чтобы действительно подтвердить те подозрения, которые подкреплены, кстати, некоторыми достаточно детальными, на удивление, расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией, которую можно и нужно квалифицировать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

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Екатерина Зайцева

совет безопасности оон, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, дмитрий песков