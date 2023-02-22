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В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023
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В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:38
2023-02-22T12:38
совет безопасности оон
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
владимир путин
алексей миллер
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования. "Во-первых, конечно, с одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования с тем, чтобы действительно подтвердить те подозрения, которые подкреплены, кстати, некоторыми достаточно детальными, на удивление, расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией, которую можно и нужно квалифицировать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
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совет безопасности оон, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", владимир путин, алексей миллер, россия, европа, германия, дмитрий песков
Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков
12:38 22.02.2023
 
В Кремле прокомментировали обсуждение в СБ ООН теракта на "Северном потоке"

В Кремле заявили, что к теме теракта на "Северном потоке" удалось привлечь внимание

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение в Совете безопасности ООН теракта на "Северном потоке" говорит о том, что удалось привлечь внимание к необходимости прозрачного и тщательного расследования.
"Во-первых, конечно, с одной стороны, удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования с тем, чтобы действительно подтвердить те подозрения, которые подкреплены, кстати, некоторыми достаточно детальными, на удивление, расследованиями в отношении того, кто мог бы стоять за этой диверсией, которую можно и нужно квалифицировать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 11:36
Китай призвал ускорить расследование взрывов на "Северных потоках"
 
Совет Безопасности ООНООНГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Владимир ПутинАлексей МиллерРоссияЕвропаГерманияДмитрий Песков
 
 
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