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Военный священник призвал силовые ведомства быть открытыми к духовенству - РИА Новости, 22.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230222/svyaschennik-1853588444.html
Военный священник призвал силовые ведомства быть открытыми к духовенству
Военный священник призвал силовые ведомства быть открытыми к духовенству - РИА Новости, 22.02.2023
Военный священник призвал силовые ведомства быть открытыми к духовенству
Властям России стоит провести разъяснительную работу, чтобы представители силовых ведомств были более открыты для контактов с духовенством, ведь силовики тоже... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T04:09
2023-02-22T04:09
религия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Властям России стоит провести разъяснительную работу, чтобы представители силовых ведомств были более открыты для контактов с духовенством, ведь силовики тоже "призваны отстаивать духовно-нравственные ценности", считает председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент призвал установить для всех участников спецоперации регулярный отпуск длительностью не меньше 14 дней. Он также поблагодарил военных священников, "чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей". Добродеев напомнил об указе президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". "Указ есть, а механизма его воплощения пока не видно. Мне кажется, одним из решений было бы открыть двери силовых структур для духовенства, а также подготовить священников, которые будут нести там слово Божие. Силовики тоже призваны отстаивать духовно-нравственные ценности, но не всегда готовы говорить о совести и подобных вещах. Нужна поддержка государства, нужно провести работу с силовиками, чтобы духовенству порой не говорили: "А зачем вы сюда пришли, вас никто не просил", - сказал Добродеев РИА Новости. Добродеев также прокомментировал заявление Путина о создании фонда адресной помощи участникам спецоперации. "Необходима адресная помощь. Сейчас много формальностей, из-за этого трудно сделать нужное. Ведь потоки той же гумпомощи нужно распределять, и есть борьба за места, кто ее распределяет. Это приносит вред. Нужно, чтобы это было организовано системно, а помощь была адресной, с обратной связью", - пояснил военный священник. Он также поддержал инициативу президента России об организации отпусков для участников спецоперации. "Хорошая инициатива. Отпуск, возможность пообщаться с родными – сравни награды, поощрению. Если человек защищает родину, веру, он делает это и ради близких. Поэтому очень важно поддерживать живую связь с родными, а не только по телефону", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230218/svyaschennik-1852810726.html
https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html
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владимир путин, россия
Религия, Владимир Путин, Россия
04:09 22.02.2023
 
Военный священник призвал силовые ведомства быть открытыми к духовенству

Военный священник Добродеев призвал силовые ведомства быть более открытыми к духовенству

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Православный крест . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Властям России стоит провести разъяснительную работу, чтобы представители силовых ведомств были более открыты для контактов с духовенством, ведь силовики тоже "призваны отстаивать духовно-нравственные ценности", считает председатель отдела по взаимодействию с вооруженными и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент призвал установить для всех участников спецоперации регулярный отпуск длительностью не меньше 14 дней. Он также поблагодарил военных священников, "чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей".
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Добродеев напомнил об указе президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Указ есть, а механизма его воплощения пока не видно. Мне кажется, одним из решений было бы открыть двери силовых структур для духовенства, а также подготовить священников, которые будут нести там слово Божие. Силовики тоже призваны отстаивать духовно-нравственные ценности, но не всегда готовы говорить о совести и подобных вещах. Нужна поддержка государства, нужно провести работу с силовиками, чтобы духовенству порой не говорили: "А зачем вы сюда пришли, вас никто не просил", - сказал Добродеев РИА Новости.
Добродеев также прокомментировал заявление Путина о создании фонда адресной помощи участникам спецоперации. "Необходима адресная помощь. Сейчас много формальностей, из-за этого трудно сделать нужное. Ведь потоки той же гумпомощи нужно распределять, и есть борьба за места, кто ее распределяет. Это приносит вред. Нужно, чтобы это было организовано системно, а помощь была адресной, с обратной связью", - пояснил военный священник.
Он также поддержал инициативу президента России об организации отпусков для участников спецоперации. "Хорошая инициатива. Отпуск, возможность пообщаться с родными – сравни награды, поощрению. Если человек защищает родину, веру, он делает это и ради близких. Поэтому очень важно поддерживать живую связь с родными, а не только по телефону", - заключил собеседник агентства.
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