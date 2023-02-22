https://ria.ru/20230222/svo-1853759719.html
Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО
Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО
Власти Ставропольского края направят более 6 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции в 2023 году, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:35
2023-02-22T15:35
2023-02-22T15:35
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 22 фев - РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 6 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции в 2023 году, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Мы создадим на территории края фонд финансирования региональных расходов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей. Спасибо депутатам краевой думы – сегодня они поддержали внесенный нами законопроект. Это значит, что с 1 марта у нас начнет действовать система комплексной региональной поддержки. Расходы на нее составят более 6 миллиардов рублей в этом году. Меры помощи распространяются на весь период с 1 января 2023 года", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, фонд создается без административного аппарата, только за счет действующей структуры социального обслуживания граждан. По информации пресс-службы губернатора, предусмотрена выплата следующих социальных пособий: в случае ранения – 500 тысяч рублей, тяжелого ранения – 1 миллион рублей, получения государственных наград – 1 миллион рублей, добровольцам при заключении контракта – 50 тысяч рублей и по его завершении – 150 тысяч рублей. "Членам семей участников СВО: единовременная денежная выплата супруге при рождении ребенка – 20 тысяч рублей, полная компенсация оплаты детского сада, обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школах, бесплатное посещение детьми кружков и секций в государственных и муниципальных учреждениях допобразования", - отметили в пресс-службе. Кроме этого, для членов семей в случае гибели участника СВО предусматривается единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей, единовременная денежная выплата на погребение погибших в размере 30 тысяч рублей, денежная компенсация стоимости обучения ребенка в средних специальных и высших учебных заведениях, не превышающая 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО
Власти Ставрополья направят более шести миллиардов рублей на поддержку участников СВО
ПЯТИГОРСК, 22 фев - РИА Новости.
Власти Ставропольского края направят более 6 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции в 2023 году, сообщил
губернатор Владимир Владимиров.
"Мы создадим на территории края фонд финансирования региональных расходов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей. Спасибо депутатам краевой думы – сегодня они поддержали внесенный нами законопроект. Это значит, что с 1 марта у нас начнет действовать система комплексной региональной поддержки. Расходы на нее составят более 6 миллиардов рублей в этом году. Меры помощи распространяются на весь период с 1 января 2023 года", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, фонд создается без административного аппарата, только за счет действующей структуры социального обслуживания граждан.
По информации пресс-службы губернатора, предусмотрена выплата следующих социальных пособий: в случае ранения – 500 тысяч рублей, тяжелого ранения – 1 миллион рублей, получения государственных наград – 1 миллион рублей, добровольцам при заключении контракта – 50 тысяч рублей и по его завершении – 150 тысяч рублей.
"Членам семей участников СВО: единовременная денежная выплата супруге при рождении ребенка – 20 тысяч рублей, полная компенсация оплаты детского сада, обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школах, бесплатное посещение детьми кружков и секций в государственных и муниципальных учреждениях допобразования", - отметили в пресс-службе.
Кроме этого, для членов семей в случае гибели участника СВО предусматривается единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей, единовременная денежная выплата на погребение погибших в размере 30 тысяч рублей, денежная компенсация стоимости обучения ребенка в средних специальных и высших учебных заведениях, не превышающая 200 тысяч рублей.