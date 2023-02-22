https://ria.ru/20230222/svo-1853759719.html

Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО

Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО - РИА Новости, 22.02.2023

Ставрополье направит более шести миллиардов рублей на поддержку СВО

Власти Ставропольского края направят более 6 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции в 2023 году, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:35

2023-02-22T15:35

2023-02-22T15:35

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 22 фев - РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 6 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции в 2023 году, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Мы создадим на территории края фонд финансирования региональных расходов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей. Спасибо депутатам краевой думы – сегодня они поддержали внесенный нами законопроект. Это значит, что с 1 марта у нас начнет действовать система комплексной региональной поддержки. Расходы на нее составят более 6 миллиардов рублей в этом году. Меры помощи распространяются на весь период с 1 января 2023 года", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, фонд создается без административного аппарата, только за счет действующей структуры социального обслуживания граждан. По информации пресс-службы губернатора, предусмотрена выплата следующих социальных пособий: в случае ранения – 500 тысяч рублей, тяжелого ранения – 1 миллион рублей, получения государственных наград – 1 миллион рублей, добровольцам при заключении контракта – 50 тысяч рублей и по его завершении – 150 тысяч рублей. "Членам семей участников СВО: единовременная денежная выплата супруге при рождении ребенка – 20 тысяч рублей, полная компенсация оплаты детского сада, обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школах, бесплатное посещение детьми кружков и секций в государственных и муниципальных учреждениях допобразования", - отметили в пресс-службе. Кроме этого, для членов семей в случае гибели участника СВО предусматривается единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей, единовременная денежная выплата на погребение погибших в размере 30 тысяч рублей, денежная компенсация стоимости обучения ребенка в средних специальных и высших учебных заведениях, не превышающая 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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ставропольский край, владимир владимиров