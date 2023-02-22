СМИ: ВПК США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста
Bloomberg: американский ВПК страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, которые нужны, чтобы США были готовы участвовать в крупных военных конфликтах, пишет агентство Блумберг.
"Индустрия страдает от недостатка конкуренции и нехватки "потенциала роста", необходимых для участия в крупных промышленных войнах", - сообщает издание, отмечая, что если в 1980 году более 70 аэрокосмических и оборонных компаний выступали подрядчиками Пентагона, то с начала 2000-х годов их осталось всего пять: это Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing.
По словам собеседников издания, сокращение количества подрядчиков привело к падению уровня креативности и инноваций в индустрии. Превышение планируемых расходов в ВПК является обычной практикой, а культура министерства обороны США по избежанию рисков уже стала правилом в работе крупнейших оборонных предприятий.
За последние годы в США были свернуты или значительно снижены темпы развития ряда перспективных систем вооружений. Среди них, в частности, программа "будущих боевых систем" (Future Combat Systems), которую минобороны отменило в 2009 году после восьми лет разработки и 20 миллиардов долларов потраченных средств. "Сворачивание Future Combat Systems означает, что спустя более чем десятилетие армия США до сих пор не разработала замену своей бронетехники времен холодной войны: танка Abrams и БМП Bradley", - говорится в публикации.
Кроме того, в США до сих пор не завершена программа создания гиперзвукового оружия, которая началась еще в начале 2000-х годов и с тех пор тормозилась из-за неудачных тестов на ранних этапах. В качестве еще одного примера чрезмерно дорогой и долгой программы развития оружейных технологий указывается истребитель пятого поколения F-35, расходы на эту программу в течение 66 лет оцениваются в 1,7 триллиона долларов. "Несмотря на очень дорогую стоимость, самолет до сих пор поражен дефицитом программного обеспечения", - указывает издание, отмечая, что на доведение системы до уровня полноценной эксплуатации может потребоваться еще 21 год.
Значительным фактором риска для американского ВПК называется "хроническая недооценка" зависимости оборонной индустрии от инновационных технологий из Китая. "Большинство основных подрядчиков не могут даже сказать, как много китайских частей в их системах, от полупроводников для дисплеев до гаек и болтов", - цитирует издание опрошенных экспертов. При этом в самом Китае темпы закупки вооружений и современных боевых систем в пять-шесть быстрее, чем в США. Одной из причин этого, в частности, называется забюрократизированность Пентагона и сложности в процессе бюджетирования, что, помимо прочего, также влияет на инновации.