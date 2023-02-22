https://ria.ru/20230222/srok-1853655139.html
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года - РИА Новости, 22.02.2023
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года
Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:40
россия
происшествия
ростовская область
мариуполь
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную в РФ организацию "Правый сектор"* на территории Мариуполя, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "Донецкий городской суд Ростовской области признал Довганюка виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК России, частью 1.1 статьи 282.2 УК России "Организация деятельности экстремистской организации", и назначил ему наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным областного УФСБ, Довганюк, находясь на территории Мариуполя, "предпринимал попытки склонить граждан России к вступлению в "Правый сектор"*.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html
россия
ростовская область
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ростовская область, мариуполь, правый сектор
Россия, Происшествия, Ростовская область, Мариуполь, Правый сектор
11:39 22.02.2023 (обновлено: 11:40 22.02.2023)
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года
Суд приговорил украинца, вербовавшего россиян в "Правый сектор", к четырем годам колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную в РФ организацию "Правый сектор"* на территории Мариуполя, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"Донецкий городской суд Ростовской области признал Довганюка виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК России, частью 1.1 статьи 282.2 УК России "Организация деятельности экстремистской организации", и назначил ему наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным областного УФСБ, Довганюк, находясь на территории Мариуполя, "предпринимал попытки склонить граждан России к вступлению в "Правый сектор"*.
*Запрещенная в России террористическая организация