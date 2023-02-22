https://ria.ru/20230222/srok-1853655139.html

Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года

Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года - РИА Новости, 22.02.2023

Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года

Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:39

2023-02-22T11:40

россия

происшествия

ростовская область

мариуполь

правый сектор

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную в РФ организацию "Правый сектор"* на территории Мариуполя, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "Донецкий городской суд Ростовской области признал Довганюка виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК России, частью 1.1 статьи 282.2 УК России "Организация деятельности экстремистской организации", и назначил ему наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным областного УФСБ, Довганюк, находясь на территории Мариуполя, "предпринимал попытки склонить граждан России к вступлению в "Правый сектор"*.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html

россия

ростовская область

мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ростовская область, мариуполь, правый сектор