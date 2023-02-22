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Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года - РИА Новости, 22.02.2023
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Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года - РИА Новости, 22.02.2023
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года
Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:39
2023-02-22T11:40
россия
происшествия
ростовская область
мариуполь
правый сектор
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную в РФ организацию "Правый сектор"* на территории Мариуполя, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "Донецкий городской суд Ростовской области признал Довганюка виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК России, частью 1.1 статьи 282.2 УК России "Организация деятельности экстремистской организации", и назначил ему наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным областного УФСБ, Довганюк, находясь на территории Мариуполя, "предпринимал попытки склонить граждан России к вступлению в "Правый сектор"*.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия
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россия, происшествия, ростовская область, мариуполь, правый сектор
Россия, Происшествия, Ростовская область, Мариуполь, Правый сектор
11:39 22.02.2023 (обновлено: 11:40 22.02.2023)
 
Вербовщику "Правого сектора"* в Мариуполе дали четыре года

Суд приговорил украинца, вербовавшего россиян в "Правый сектор", к четырем годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил гражданина Украины Бориса Довганюка к трем годам и десяти месяцам колонии за вербовку россиян в запрещенную в РФ организацию "Правый сектор"* на территории Мариуполя, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"Донецкий городской суд Ростовской области признал Довганюка виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 УК России, частью 1.1 статьи 282.2 УК России "Организация деятельности экстремистской организации", и назначил ему наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным областного УФСБ, Довганюк, находясь на территории Мариуполя, "предпринимал попытки склонить граждан России к вступлению в "Правый сектор"*.
*Запрещенная в России террористическая организация
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РоссияПроисшествияРостовская областьМариупольПравый сектор
 
 
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