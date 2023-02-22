https://ria.ru/20230222/spetssessiya-1853902550.html

Спецсессия Генассамблеи ООН возобновила работу после начала спецоперации

Спецсессия Генассамблеи ООН возобновила работу после начала спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023

Спецсессия Генассамблеи ООН возобновила работу после начала спецоперации

Одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, созванная после начала спецоперации, возобновила работу по запросу западных стран, передает... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:43

2023-02-22T23:43

2023-02-22T23:43

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ООН, 22 фев - РИА Новости. Одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, созванная после начала спецоперации, возобновила работу по запросу западных стран, передает корреспондент РИА Новости. Планируется, что после выступления представителей стран в Генассамблее пройдет голосование по подготовленному Западом антироссийскому проекту резолюции о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". Согласно тексту, копия которого есть распоряжении РИА Новости, "Генеральная ассамблея подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН". При этом, насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В проекте говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Согласно тексту, ГА ООН подтверждает свою приверженность единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Резолюция требует от РФ немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ". Кроме того, текст призывает Россию немедленно прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, а также предостерегает от атак на "гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы". Аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится. В нем также ни слова не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. По данным источников РИА Новости, авторы резолюции нацелены на то, чтобы добиться максимальной поддержки резолюции членами Генассамблеи и побить рекорд по количеству голосов за антироссийский документ. За 11-ю спецсессию, которая открылась весной 2022 года, Генассамблея приняла пять антироссийских резолюций. Наибольшее число голосов набрал документ, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. За него в октябре 2022 года отдали голоса 143 государства ООН из 193. Резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета Безопасности, не носят обязательного характера.

https://ria.ru/20230222/obmen-1853900534.html

https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853901547.html

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в мире, справки, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , генеральная ассамблея оон, оон