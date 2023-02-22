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Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
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https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853859949.html
Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации
Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации
Помощь участникам специальной военной операции объединила людей, свой вклад вносят волонтеры, бизнес, простые жители, сказал губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:54
2023-02-22T18:54
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Помощь участникам специальной военной операции объединила людей, свой вклад вносят волонтеры, бизнес, простые жители, сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". По данным пресс-службы правительства региона, в среду в рязанском центральном парке культуры и отдыха состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли представители региональных отделений Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и Российского союза ветеранов Афганистана, других ветеранских и молодежных объединений, Общероссийского народного фронта, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, жители Донбасса и районов области. Митинг-концерт прошел под лозунгами: ZА ПОБЕДУ! ZА НАШИХ! ZА ПРАВДУ! Глава региона в своем выступлении назвал безусловным приоритетом помощь участникам спецоперации и их близким. В области разработана система мер соцподдержки, включающая выплаты и налоговые льготы, санаторное лечение и помощь семьям с детьми, бесплатную юридическую помощь и многое другое. "Систему эту будем расширять. Воины на передовой должны быть уверены, что их близкие в полном порядке. Каждый из нас близко воспринимает всё происходящее. Наши ребята знают, что мы с ними. Понимаем их непростую миссию и поддерживаем всей душой. В том числе и помощь участникам СВО объединила всех людей. Свой вклад в общее дело вносят волонтеры, предприятия, бизнес, простые жители. Все, для кого слово Родина – это не пустой звук. Благодарю всех неравнодушных рязанцев за тепло, заботу, внимание к участникам СВО и их семьям. Своей поддержкой, добрым словом, правильными делами мы все приближаем нашу Победу! Своих не бросаем! За Президента! За мир! За Победу!" - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20230215/malkov-1852238679.html
https://ria.ru/20230220/sasovo-1853238779.html
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рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия
18:54 22.02.2023
 
Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации

Губернатор Рязанской области Малков: помощь участникам спецоперации объединила людей

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Помощь участникам специальной военной операции объединила людей, свой вклад вносят волонтеры, бизнес, простые жители, сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!".
По данным пресс-службы правительства региона, в среду в рязанском центральном парке культуры и отдыха состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли представители региональных отделений Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и Российского союза ветеранов Афганистана, других ветеранских и молодежных объединений, Общероссийского народного фронта, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, жители Донбасса и районов области. Митинг-концерт прошел под лозунгами: ZА ПОБЕДУ! ZА НАШИХ! ZА ПРАВДУ!
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 18:00Рязанская область
Малков принял участие в региональном телемарафоне "Все для Победы!"
Глава региона в своем выступлении назвал безусловным приоритетом помощь участникам спецоперации и их близким. В области разработана система мер соцподдержки, включающая выплаты и налоговые льготы, санаторное лечение и помощь семьям с детьми, бесплатную юридическую помощь и многое другое.
"Систему эту будем расширять. Воины на передовой должны быть уверены, что их близкие в полном порядке. Каждый из нас близко воспринимает всё происходящее. Наши ребята знают, что мы с ними. Понимаем их непростую миссию и поддерживаем всей душой. В том числе и помощь участникам СВО объединила всех людей. Свой вклад в общее дело вносят волонтеры, предприятия, бизнес, простые жители. Все, для кого слово Родина – это не пустой звук. Благодарю всех неравнодушных рязанцев за тепло, заботу, внимание к участникам СВО и их семьям. Своей поддержкой, добрым словом, правильными делами мы все приближаем нашу Победу! Своих не бросаем! За Президента! За мир! За Победу!" - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
Город Сасово Рязанской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 18:28Рязанская область
Рязанский губернатор открыл центр допобразования в Сасово
 
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