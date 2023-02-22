https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853859949.html

Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации

Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023

Рязанский губернатор рассказал о помощи участникам спецоперации

Помощь участникам специальной военной операции объединила людей, свой вклад вносят волонтеры, бизнес, простые жители, сказал губернатор Рязанской области Павел... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:54

2023-02-22T18:54

2023-02-22T18:54

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

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РЯЗАНЬ, 22 фев – РИА Новости. Помощь участникам специальной военной операции объединила людей, свой вклад вносят волонтеры, бизнес, простые жители, сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!". По данным пресс-службы правительства региона, в среду в рязанском центральном парке культуры и отдыха состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Участие в мероприятии приняли представители региональных отделений Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и Российского союза ветеранов Афганистана, других ветеранских и молодежных объединений, Общероссийского народного фронта, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, жители Донбасса и районов области. Митинг-концерт прошел под лозунгами: ZА ПОБЕДУ! ZА НАШИХ! ZА ПРАВДУ! Глава региона в своем выступлении назвал безусловным приоритетом помощь участникам спецоперации и их близким. В области разработана система мер соцподдержки, включающая выплаты и налоговые льготы, санаторное лечение и помощь семьям с детьми, бесплатную юридическую помощь и многое другое. "Систему эту будем расширять. Воины на передовой должны быть уверены, что их близкие в полном порядке. Каждый из нас близко воспринимает всё происходящее. Наши ребята знают, что мы с ними. Понимаем их непростую миссию и поддерживаем всей душой. В том числе и помощь участникам СВО объединила всех людей. Свой вклад в общее дело вносят волонтеры, предприятия, бизнес, простые жители. Все, для кого слово Родина – это не пустой звук. Благодарю всех неравнодушных рязанцев за тепло, заботу, внимание к участникам СВО и их семьям. Своей поддержкой, добрым словом, правильными делами мы все приближаем нашу Победу! Своих не бросаем! За Президента! За мир! За Победу!" - цитирует слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20230215/malkov-1852238679.html

https://ria.ru/20230220/sasovo-1853238779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязанская область, павел малков, россия