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ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS

ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 22.02.2023

ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:06

2023-02-22T13:06

2023-02-22T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской народной республики, Никольское, Владимировка Донецкой народной республики, Токаревка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф