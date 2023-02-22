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ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 22.02.2023
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ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS
ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 22.02.2023
ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:06
2023-02-22T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской народной республики, Никольское, Владимировка Донецкой народной республики, Токаревка Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:06 22.02.2023 (обновлено: 13:08 22.02.2023)
 
ПВО за сутки сбила десять украинских дронов и девять снарядов HIMARS

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять дронов ВСУ и девять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны с переносным ЗРК в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны с переносным ЗРК в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны с переносным ЗРК в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской народной республики, Никольское, Владимировка Донецкой народной республики, Токаревка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 386 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 февраля, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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