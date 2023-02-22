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На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных
На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных - РИА Новости, 22.02.2023
На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:01
2023-02-22T13:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. В результате поражения уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30", - перечислено в сводке.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:01 22.02.2023 (обновлено: 13:08 22.02.2023)
 
На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных

Группировка "Восток" уничтожила на Южно-Донецком направлении до 65 украинских военных

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Вид с воздуха на Угледар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. В результате поражения уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30", - перечислено в сводке.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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