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На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных

На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных - РИА Новости, 22.02.2023

На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных

Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:01

2023-02-22T13:01

2023-02-22T13:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. В результате поражения уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30", - перечислено в сводке.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)