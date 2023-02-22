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На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных
На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных - РИА Новости, 22.02.2023
На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:01
2023-02-22T13:01
2023-02-22T13:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожила до 65 украинских военнослужащих и 7 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. В результате поражения уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30", - перечислено в сводке.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:01 22.02.2023 (обновлено: 13:08 22.02.2023)
На Южно-Донецком направлении Киев потерял за сутки до 65 военных
Группировка "Восток" уничтожила на Южно-Донецком направлении до 65 украинских военных