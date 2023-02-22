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ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны
ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны - РИА Новости, 22.02.2023
ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении две украинские гаубицы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:57
2023-02-22T12:57
2023-02-22T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении две украинские гаубицы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. Также в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:57 22.02.2023 (обновлено: 13:08 22.02.2023)
ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны
Минобороны: ВС России поразили в Херсонской области два склада боеприпасов и две гаубицы