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ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны

ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны - РИА Новости, 22.02.2023

ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении две украинские гаубицы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:57

2023-02-22T12:57

2023-02-22T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

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украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении две украинские гаубицы и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. Также в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф