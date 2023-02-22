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Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных
Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных - РИА Новости, 22.02.2023
Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных
Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:53
2023-02-22T12:53
2023-02-22T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в релизе.Кроме того, в районе Катериновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады украинской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:53 22.02.2023 (обновлено: 13:08 22.02.2023)
Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных
Минобороны России: Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 250 военных