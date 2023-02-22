https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853687945.html

Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных

Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных - РИА Новости, 22.02.2023

Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных

Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:53

2023-02-22T12:53

2023-02-22T13:08

специальная военная операция на украине

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в мире

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские силы продолжают наступление на Донецком направлении – потери противника за сутки составили до 250 военных убитыми и ранеными и 12 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в релизе.Кроме того, в районе Катериновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады украинской армии.

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, в мире, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)