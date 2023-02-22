https://ria.ru/20230222/soyuz-1853625536.html

У "Союза МС-23" будет несколько попыток для стыковки с МКС

У "Союза МС-23" будет несколько попыток для стыковки с МКС - РИА Новости, 22.02.2023

У "Союза МС-23" будет несколько попыток для стыковки с МКС

У космонавтов на МКС не будет возможности пристыковать корабль "Союз МС-23" в ручном режиме, но на нем будет достаточно топлива, чтобы пристыковаться к... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:18

2023-02-22T10:18

2023-02-22T10:18

космос - риа наука

сергей крикалев

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_3cc2879ac633f645189066495aaa9154.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. У космонавтов на МКС не будет возможности пристыковать корабль "Союз МС-23" в ручном режиме, но на нем будет достаточно топлива, чтобы пристыковаться к какому-либо другому модулю станции, если в первого раза это не получится, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Запасы топлива позволяют делать несколько попыток … ручного режима здесь действительно не будет, но возможность повторной стыковки, которая минимизирует риски в этом направлении, у нас будет", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном госкорпорацией. Он уточнил, что такие ситуации уже были, и даже рассказал, как относительно недавно, когда антенны одного из стыковочных узлов работали неправильно, корабль, подойдя, понял, что в автоматическом режиме стыковаться не может. Тогда было принято решение пристыковаться к другому узлу, стыковка прошла штатно. Как известно, подобная ситуация произошла с кораблем "Союз МС-14", на котором в августе 2019 года на МКС прилетел робот "Фёдор". Первая попытка стыковки к модулю "Поиск" российского сегмента МКС 24 августа прошла неудачно из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс". Аппаратуру оперативно починить не получилось, поэтому космонавты "перепарковали" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13" от модуля "Звезда" к "Поиску", чтобы освободить место. "Союз МС-14" причалил к станции в автоматическом режиме 27 августа. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23". Корабль собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого – не 16 марта, а 20 февраля. Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия. Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре 2023 года.

https://ria.ru/20230221/gruzovik-1853320191.html

https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс)