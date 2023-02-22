https://ria.ru/20230222/sotrudnichestvo-1853884798.html

В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой

В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой - РИА Новости, 22.02.2023

В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-техническое сотрудничество республики и России интенсивно развивается. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:01

2023-02-22T21:01

2023-02-22T21:01

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

с-400 «триумф»

ми-35м

виктор хренин

су-30см

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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-техническое сотрудничество республики и России интенсивно развивается. Министр подчеркнул, что в ближайшее перспективе обновление парка вооружения и авиационной техники белорусской армии продолжится. "Вооруженные силы активно оснащаются новыми и модернизированными образцами вооружения", - констатировал он. Глава минобороны добавил, что значительная роль в этом отводится и белорусскому военно-промышленному комплексу. Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

https://ria.ru/20230221/ucheniya-1853363229.html

белоруссия

россия

москва

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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, с-400 «триумф», ми-35м, виктор хренин, су-30см