В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой
Глава МО Белоруссии Хренин: военно-техническое сотрудничество с Россией идет интенсивно
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-техническое сотрудничество республики и России интенсивно развивается.
"Интенсивно развивается военно-техническое сотрудничество с нашим стратегическим союзником Российской Федерацией, в рамках которого только в последние месяцы на вооружение белорусской армии поступил полковой комплект ЗРК С-400 и ракетный дивизион "Искандер". В текущем году планируется поставка партии новых ударных вертолетов Ми-35М и самолетов Су-30СМ", - приводит госиздание "СБ. Беларусь сегодня" слова Хренина в среду.
Министр подчеркнул, что в ближайшее перспективе обновление парка вооружения и авиационной техники белорусской армии продолжится.
"Вооруженные силы активно оснащаются новыми и модернизированными образцами вооружения", - констатировал он. Глава минобороны добавил, что значительная роль в этом отводится и белорусскому военно-промышленному комплексу.
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".