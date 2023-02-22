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В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой - РИА Новости, 22.02.2023
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В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой
В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой - РИА Новости, 22.02.2023
В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-техническое сотрудничество республики и России интенсивно развивается. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:01
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белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
с-400 «триумф»
ми-35м
виктор хренин
су-30см
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-техническое сотрудничество республики и России интенсивно развивается. Министр подчеркнул, что в ближайшее перспективе обновление парка вооружения и авиационной техники белорусской армии продолжится. "Вооруженные силы активно оснащаются новыми и модернизированными образцами вооружения", - констатировал он. Глава минобороны добавил, что значительная роль в этом отводится и белорусскому военно-промышленному комплексу. Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, с-400 «триумф», ми-35м, виктор хренин, су-30см
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, С-400 «Триумф», Ми-35М, Виктор Хренин, Су-30СМ
21:01 22.02.2023
 
В Минске отметили развитие военно-технического сотрудничества с Москвой

Глава МО Белоруссии Хренин: военно-техническое сотрудничество с Россией идет интенсивно

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военно-техническое сотрудничество республики и России интенсивно развивается.
"Интенсивно развивается военно-техническое сотрудничество с нашим стратегическим союзником Российской Федерацией, в рамках которого только в последние месяцы на вооружение белорусской армии поступил полковой комплект ЗРК С-400 и ракетный дивизион "Искандер". В текущем году планируется поставка партии новых ударных вертолетов Ми-35М и самолетов Су-30СМ", - приводит госиздание "СБ. Беларусь сегодня" слова Хренина в среду.
Министр подчеркнул, что в ближайшее перспективе обновление парка вооружения и авиационной техники белорусской армии продолжится.
"Вооруженные силы активно оснащаются новыми и модернизированными образцами вооружения", - констатировал он. Глава минобороны добавил, что значительная роль в этом отводится и белорусскому военно-промышленному комплексу.
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
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