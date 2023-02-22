https://ria.ru/20230222/sorevnovaniya-1853670487.html

Соревнования на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в День оленевода в Надыме

Соревнования на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в День оленевода в Надыме - РИА Новости, 22.02.2023

Соревнования на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в День оленевода в Надыме

Соревнования на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пройдут в День оленевода в Надыме, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:19

2023-02-22T12:19

2023-02-22T12:19

ямало-ненецкий автономный округ

надым

шурышкарский район

ямал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853668659_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a4ff5aca99ed799555ff68a6ce71182f.jpg

САЛЕХАРД, 22 фев – РИА Новости. Соревнования на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пройдут в День оленевода в Надыме, сообщает пресс-служба главы региона."В День оленевода в Надыме пройдут соревнования на Кубок губернатора ЯНАО. Праздник коренных малочисленных народов Севера пройдет 25 и 26 февраля. Заявки на участие в соревнованиях подали 19 команд из Ямальского, Тазовского, Надымского, Приуральского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. Все участники не являются профессиональными спортсменами", - говорится в сообщении.Праздник продлится два дня. Участники будут бороться в гонках на оленьих упряжках, соревнованиях в метании тынзяна на хорей, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке и лыжной эстафете – победители будут определены в каждом соревновании.Впервые будут названы победители в новом виде состязаний – этнобиатлоне. В прошлом году прошли показательные выступления, благодаря которым оленеводы смогли познакомиться с комбинированной лыжной эстафетой. Она совмещает в себе лыжную гонку и метание тынзяна на хорей. Победители соревнований получат снегоходы, дизельные генераторы и другие ценные призы, уточняют власти.Кроме спортивных состязаний, гостей и жителей Надыма ждет насыщенная культурная программа: парад оленьих упряжек, показательные выступления собачьих упряжек, конкурс "Кочевая семья", фестиваль этнической музыки, ледовое шоу, выставки. Также в первый день соревнований пройдет праздник национальной кухни, на котором можно будет попробовать строганину из ямальской рыбы, оленину, шулюм, уху и чай.На Ямале уделяется большое внимание сохранению традиций коренных народов. Усилиями ямальцев северное многоборье стало официальным видом спорта в России. В регионе северным многоборьем занимаются 1083 человека в семи муниципальных образованиях: Салехарде, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районах. В шести спортивных школах автономного округа северным многоборьем занимается 862 человека, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230217/yamal-1852714612.html

надым

шурышкарский район

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

надым, шурышкарский район, ямал