https://ria.ru/20230222/sorevnovaniya-1853670487.html
Соревнования на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в День оленевода в Надыме
Соревнования на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в День оленевода в Надыме - РИА Новости, 22.02.2023
Соревнования на Кубок губернатора ЯНАО пройдут в День оленевода в Надыме
Соревнования на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пройдут в День оленевода в Надыме, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:19
2023-02-22T12:19
2023-02-22T12:19
ямало-ненецкий автономный округ
надым
шурышкарский район
ямал
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САЛЕХАРД, 22 фев – РИА Новости. Соревнования на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пройдут в День оленевода в Надыме, сообщает пресс-служба главы региона."В День оленевода в Надыме пройдут соревнования на Кубок губернатора ЯНАО. Праздник коренных малочисленных народов Севера пройдет 25 и 26 февраля. Заявки на участие в соревнованиях подали 19 команд из Ямальского, Тазовского, Надымского, Приуральского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. Все участники не являются профессиональными спортсменами", - говорится в сообщении.Праздник продлится два дня. Участники будут бороться в гонках на оленьих упряжках, соревнованиях в метании тынзяна на хорей, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке и лыжной эстафете – победители будут определены в каждом соревновании.Впервые будут названы победители в новом виде состязаний – этнобиатлоне. В прошлом году прошли показательные выступления, благодаря которым оленеводы смогли познакомиться с комбинированной лыжной эстафетой. Она совмещает в себе лыжную гонку и метание тынзяна на хорей. Победители соревнований получат снегоходы, дизельные генераторы и другие ценные призы, уточняют власти.Кроме спортивных состязаний, гостей и жителей Надыма ждет насыщенная культурная программа: парад оленьих упряжек, показательные выступления собачьих упряжек, конкурс "Кочевая семья", фестиваль этнической музыки, ледовое шоу, выставки. Также в первый день соревнований пройдет праздник национальной кухни, на котором можно будет попробовать строганину из ямальской рыбы, оленину, шулюм, уху и чай.На Ямале уделяется большое внимание сохранению традиций коренных народов. Усилиями ямальцев северное многоборье стало официальным видом спорта в России. В регионе северным многоборьем занимаются 1083 человека в семи муниципальных образованиях: Салехарде, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районах. В шести спортивных школах автономного округа северным многоборьем занимается 862 человека, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230217/yamal-1852714612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надым, шурышкарский район, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым, Шурышкарский район, Ямал
САЛЕХАРД, 22 фев – РИА Новости. Соревнования на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пройдут в День оленевода в Надыме, сообщает пресс-служба главы региона.
"В День оленевода в Надыме пройдут соревнования на Кубок губернатора ЯНАО. Праздник коренных малочисленных народов Севера пройдет 25 и 26 февраля. Заявки на участие в соревнованиях подали 19 команд из Ямальского, Тазовского, Надымского, Приуральского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. Все участники не являются профессиональными спортсменами", - говорится в сообщении.
Праздник продлится два дня. Участники будут бороться в гонках на оленьих упряжках, соревнованиях в метании тынзяна на хорей, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном национальном прыжке и лыжной эстафете – победители будут определены в каждом соревновании.
Впервые будут названы победители в новом виде состязаний – этнобиатлоне. В прошлом году прошли показательные выступления, благодаря которым оленеводы смогли познакомиться с комбинированной лыжной эстафетой. Она совмещает в себе лыжную гонку и метание тынзяна на хорей. Победители соревнований получат снегоходы, дизельные генераторы и другие ценные призы, уточняют власти.
Кроме спортивных состязаний, гостей и жителей Надыма ждет насыщенная культурная программа: парад оленьих упряжек, показательные выступления собачьих упряжек, конкурс "Кочевая семья", фестиваль этнической музыки, ледовое шоу, выставки. Также в первый день соревнований пройдет праздник национальной кухни, на котором можно будет попробовать строганину из ямальской рыбы, оленину, шулюм, уху и чай.
На Ямале уделяется большое внимание сохранению традиций коренных народов. Усилиями ямальцев северное многоборье стало официальным видом спорта в России. В регионе северным многоборьем занимаются 1083 человека в семи муниципальных образованиях: Салехарде, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Красноселькупском, Приуральском и Ямальском районах. В шести спортивных школах автономного округа северным многоборьем занимается 862 человека, отмечает пресс-служба.