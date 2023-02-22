https://ria.ru/20230222/sokraschenie-1853867431.html

Meta* планирует сокращение рабочих мест в рамках реорганизации, пишут СМИ

Meta* планирует сокращение рабочих мест в рамках реорганизации, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2023

Meta* планирует сокращение рабочих мест в рамках реорганизации, пишут СМИ

Американская компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует очередное сокращение рабочих мест в рамках реорганизации, оно может... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:25

2023-02-22T19:25

2023-02-22T19:25

экономика

технологии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская компания Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует очередное сокращение рабочих мест в рамках реорганизации, оно может затронуть тысячи сотрудников, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источник. "Материнская компания Facebook* Meta* готовится к очередному сокращению рабочих мест, привлекая сотрудников отдела кадров, юристов, финансовых экспертов и топ-менеджеров для разработки планов по сглаживанию иерархии компании в рамках реорганизации и сокращения штата, которое может затронуть тысячи работников", - пишет издание. Как указывают источники, Meta* планирует перевести некоторых руководителей на более низкие должности без прямых подчиненных, выравнивая уровни управления между генеральным директором Марком Цукербергом и стажерами компании. Некоторые сотрудники ожидают, что работники, чьи рабочие места будут преобразованы таким образом, в конечном итоге уволятся, что приведет к сокращению штата компании. Также, по словам источников, в дополнение к этим преобразованиям компания рассматривает прямое сокращение некоторых проектов и рабочих мест. Ожидается, что изменения будут происходить на протяжении ближайших месяцев. В ноябре 2022 года компания сообщила о том, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов. А в начале февраля нынешнего года агентство Блумберг писало, что Meta* просит многих менеджеров и директоров перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию, поскольку она пытается увеличить свою эффективность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230107/twitter-1843431146.html

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экономика, технологии, россия, марк цукерберг