https://ria.ru/20230222/snv-1853621405.html

Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим

Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим - РИА Новости, 22.02.2023

Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим

Приостановка участия РФ в договоре СНВ-3 является назревшим решением, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО России, написал... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:03

2023-02-22T10:03

2023-02-22T10:03

россия

сша

дмитрий медведев

нато

договор снв-3

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приостановка участия РФ в договоре СНВ-3 является назревшим решением, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале. "Вчера было Послание Президента России Федеральному Собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке нашего участия в СНВ-3. Назревшее решение, неизбежность которого я отмечал ещё в прошлом году. Решение, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране", - написал Медведев. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий медведев, нато, договор снв-3, безопасность