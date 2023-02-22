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Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим - РИА Новости, 22.02.2023
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Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим
Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим - РИА Новости, 22.02.2023
Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим
Приостановка участия РФ в договоре СНВ-3 является назревшим решением, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО России, написал... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:03
2023-02-22T10:03
россия
сша
дмитрий медведев
нато
договор снв-3
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приостановка участия РФ в договоре СНВ-3 является назревшим решением, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале. "Вчера было Послание Президента России Федеральному Собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке нашего участия в СНВ-3. Назревшее решение, неизбежность которого я отмечал ещё в прошлом году. Решение, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране", - написал Медведев. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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россия, сша, дмитрий медведев, нато, договор снв-3, безопасность
Россия, США, Дмитрий Медведев, НАТО, Договор СНВ-3, Безопасность
10:03 22.02.2023
 
Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим

Замглавы Совбеза Медведев назвал решение о приостановке участия России в ДСНВ назревшим

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приостановка участия РФ в договоре СНВ-3 является назревшим решением, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.
"Вчера было Послание Президента России Федеральному Собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке нашего участия в СНВ-3. Назревшее решение, неизбежность которого я отмечал ещё в прошлом году. Решение, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране", - написал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
 
РоссияСШАДмитрий МедведевНАТОДоговор СНВ-3Безопасность
 
 
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