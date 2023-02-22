09:57 22.02.2023 (обновлено: 10:00 22.02.2023)
Приостановка Россией ДСНВ-3 будет иметь огромный резонанс, заявил Медведев
Медведев: приостановка участия России в СНВ-3 будет иметь огромный резонанс в мире
Ракетный комплекс "Тополь" на полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Приостановка участия РФ в договоре СНВ-3 будет иметь огромный резонанс в мире и в США, при этом выводы США о том, что стратегическая безопасность и параллельная попытка уничтожения России не связаны друг с другом, - это грубая ошибка, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Решение (о приостановке участия в ДСНВ), которое будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности. Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всём, мы будем поставлять гигантские объёмы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова. Этот вывод хуже, чем преступление, – это грубая ошибка американцев", - написал Медведев.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".