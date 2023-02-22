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В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/skhron-1853852439.html
В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами
В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами - РИА Новости, 22.02.2023
В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами
Около 20 ящиков с патронами и несколько десятков автоматов обнаружили сотрудники спецслужб РФ в схроне в городе Энергодар в результате антитеррористических... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:25
2023-02-22T20:08
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Около 20 ящиков с патронами и несколько десятков автоматов обнаружили сотрудники спецслужб РФ в схроне в городе Энергодар в результате антитеррористических мероприятий, сказал журналистам представитель ведомства. "В Энергодаре в результате эффективной работы российских спецслужб было обнаружено несколько десятков автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов. Антитеррористические мероприятия там", - отметил представитель спецслужб.
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россия
энергодар
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РИА Новости
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96
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Схрон с патронами и десятками автоматов в Энергодаре
Схрон с патронами и десятками автоматов в Энергодаре
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происшествия, россия, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:25 22.02.2023 (обновлено: 20:08 22.02.2023)
 
В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами

В Энергодаре нашли схрон, в котором находились около 20 ящиков с автоматами и боеприпасами

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Около 20 ящиков с патронами и несколько десятков автоматов обнаружили сотрудники спецслужб РФ в схроне в городе Энергодар в результате антитеррористических мероприятий, сказал журналистам представитель ведомства.
"В Энергодаре в результате эффективной работы российских спецслужб было обнаружено несколько десятков автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов. Антитеррористические мероприятия там", - отметил представитель спецслужб.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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