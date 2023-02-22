https://ria.ru/20230222/skhron-1853852439.html

В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами

В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами - РИА Новости, 22.02.2023

В Энергодаре нашли схрон с автоматами и боеприпасами

Около 20 ящиков с патронами и несколько десятков автоматов обнаружили сотрудники спецслужб РФ в схроне в городе Энергодар в результате антитеррористических... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:25

2023-02-22T18:25

2023-02-22T20:08

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Около 20 ящиков с патронами и несколько десятков автоматов обнаружили сотрудники спецслужб РФ в схроне в городе Энергодар в результате антитеррористических мероприятий, сказал журналистам представитель ведомства. "В Энергодаре в результате эффективной работы российских спецслужб было обнаружено несколько десятков автоматов Калашникова и большое количество боеприпасов. Антитеррористические мероприятия там", - отметил представитель спецслужб.

https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр