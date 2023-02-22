Рейтинг@Mail.ru
Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/sistema-1853853948.html
Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений
Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений - РИА Новости, 22.02.2023
Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений
Россия всегда стремилась решать любые проблемы политико-дипломатическими средствами и настроена углублять связи со всеми, кто заинтересован в совместном... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:30
2023-02-22T18:38
в мире
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg
СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Россия всегда стремилась решать любые проблемы политико-дипломатическими средствами и настроена углублять связи со всеми, кто заинтересован в совместном выстраивании справедливой для всех участников демократичной системы международных отношений, заявил в своём выступлении на приёме по случаю Дня защитника Отечества военный, военно-воздушный и военно-морской атташе РФ в Республике Корея, полковник Дмитрий Железников. "Сегодня День защитника Отечества мы встречаем в критически важный для нашей страны и всего мира исторический момент трансформации системы международных отношений. С началом специальной военной операции на Украине коллективный Запад осуществляет всестороннюю, масштабную поддержку киевского режима. Прилагает все возможные усилия для ослабления России, нанесения ей максимального урона… Формируются новые и активизируются имеющиеся очаги кризисов в зоне особых, исторических интересов Российской Федерации", - заявил Дмитрий Железников. Он отметил, что армия России сражается на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, российские войска бьются за свободную великую Россию, демонстрируя беспримерное мужество, ведя бескомпромиссную борьбу с неонацистами и бандеровцами, на которых западные страны сделали ставку ради достижения своего геополитического превосходства. "Сегодня мы являемся свидетелями разрушения сложившейся после Второй мировой войны международной системы безопасности, стремления стран Запада во главе с США подчинить себе мир. Но никто и никогда не заставит нас свернуть с пути построения демократического, сильного в экономическом и военном отношении государства. А Вооружённые силы России всегда будут оставаться надежным гарантом его безопасности", - указал Железников. Он напомнил, что Россия всегда стремилась решать любые спорные проблемы исключительно политико-дипломатическими способами, не раз способствовав стабилизации ситуации в различных регионах мира. "В числе наших приоритетов – углубление связей со всеми государствами, заинтересованными в совместном выстраивании справедливой и демократической системы международных отношений в интересах всех её участников, а не только небольшой группы стран", - заявил военный атташе. Он также подчеркнул, что в День защитника Отечества Россия чествует великое поколение ветеранов, разгромивших нацизм и милитаризм, и предложил тост за Вооружённые силы Российской Федерации и дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами.
https://ria.ru/20230222/sily-1853761982.html
https://ria.ru/20230218/sila-1852900311.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e91459e0ca405c72aec398c5518fd7d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
18:30 22.02.2023 (обновлено: 18:38 22.02.2023)
 
Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений

Атташе Железников: Россия стремится к справедливой системе международных отношений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Россия всегда стремилась решать любые проблемы политико-дипломатическими средствами и настроена углублять связи со всеми, кто заинтересован в совместном выстраивании справедливой для всех участников демократичной системы международных отношений, заявил в своём выступлении на приёме по случаю Дня защитника Отечества военный, военно-воздушный и военно-морской атташе РФ в Республике Корея, полковник Дмитрий Железников.
"Сегодня День защитника Отечества мы встречаем в критически важный для нашей страны и всего мира исторический момент трансформации системы международных отношений. С началом специальной военной операции на Украине коллективный Запад осуществляет всестороннюю, масштабную поддержку киевского режима. Прилагает все возможные усилия для ослабления России, нанесения ей максимального урона… Формируются новые и активизируются имеющиеся очаги кризисов в зоне особых, исторических интересов Российской Федерации", - заявил Дмитрий Железников.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Вчера, 15:38
Россия имеет право нарастить ядерные силы до уровня НАТО, заявил эксперт
Он отметил, что армия России сражается на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, российские войска бьются за свободную великую Россию, демонстрируя беспримерное мужество, ведя бескомпромиссную борьбу с неонацистами и бандеровцами, на которых западные страны сделали ставку ради достижения своего геополитического превосходства.
"Сегодня мы являемся свидетелями разрушения сложившейся после Второй мировой войны международной системы безопасности, стремления стран Запада во главе с США подчинить себе мир. Но никто и никогда не заставит нас свернуть с пути построения демократического, сильного в экономическом и военном отношении государства. А Вооружённые силы России всегда будут оставаться надежным гарантом его безопасности", - указал Железников.
Он напомнил, что Россия всегда стремилась решать любые спорные проблемы исключительно политико-дипломатическими способами, не раз способствовав стабилизации ситуации в различных регионах мира.
"В числе наших приоритетов – углубление связей со всеми государствами, заинтересованными в совместном выстраивании справедливой и демократической системы международных отношений в интересах всех её участников, а не только небольшой группы стран", - заявил военный атташе.
Он также подчеркнул, что в День защитника Отечества Россия чествует великое поколение ветеранов, разгромивших нацизм и милитаризм, и предложил тост за Вооружённые силы Российской Федерации и дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 21:03
В минобороны ФРГ признали "демонстрацию силы" Запада по отношению к России
 
В миреРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала