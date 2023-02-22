https://ria.ru/20230222/sistema-1853853948.html

Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений

Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений - РИА Новости, 22.02.2023

Российский атташе в Корее рассказал о трансформации международных отношений

Россия всегда стремилась решать любые проблемы политико-дипломатическими средствами и настроена углублять связи со всеми, кто заинтересован в совместном... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:30

2023-02-22T18:30

2023-02-22T18:38

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СЕУЛ, 22 фев – РИА Новости. Россия всегда стремилась решать любые проблемы политико-дипломатическими средствами и настроена углублять связи со всеми, кто заинтересован в совместном выстраивании справедливой для всех участников демократичной системы международных отношений, заявил в своём выступлении на приёме по случаю Дня защитника Отечества военный, военно-воздушный и военно-морской атташе РФ в Республике Корея, полковник Дмитрий Железников. "Сегодня День защитника Отечества мы встречаем в критически важный для нашей страны и всего мира исторический момент трансформации системы международных отношений. С началом специальной военной операции на Украине коллективный Запад осуществляет всестороннюю, масштабную поддержку киевского режима. Прилагает все возможные усилия для ослабления России, нанесения ей максимального урона… Формируются новые и активизируются имеющиеся очаги кризисов в зоне особых, исторических интересов Российской Федерации", - заявил Дмитрий Железников. Он отметил, что армия России сражается на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, российские войска бьются за свободную великую Россию, демонстрируя беспримерное мужество, ведя бескомпромиссную борьбу с неонацистами и бандеровцами, на которых западные страны сделали ставку ради достижения своего геополитического превосходства. "Сегодня мы являемся свидетелями разрушения сложившейся после Второй мировой войны международной системы безопасности, стремления стран Запада во главе с США подчинить себе мир. Но никто и никогда не заставит нас свернуть с пути построения демократического, сильного в экономическом и военном отношении государства. А Вооружённые силы России всегда будут оставаться надежным гарантом его безопасности", - указал Железников. Он напомнил, что Россия всегда стремилась решать любые спорные проблемы исключительно политико-дипломатическими способами, не раз способствовав стабилизации ситуации в различных регионах мира. "В числе наших приоритетов – углубление связей со всеми государствами, заинтересованными в совместном выстраивании справедливой и демократической системы международных отношений в интересах всех её участников, а не только небольшой группы стран", - заявил военный атташе. Он также подчеркнул, что в День защитника Отечества Россия чествует великое поколение ветеранов, разгромивших нацизм и милитаризм, и предложил тост за Вооружённые силы Российской Федерации и дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами.

https://ria.ru/20230222/sily-1853761982.html

https://ria.ru/20230218/sila-1852900311.html

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в мире, россия, украина, сша