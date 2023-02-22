https://ria.ru/20230222/siriya-1853753321.html

ООН вновь призвала обеспечить гумпомощь Сирии несмотря на санкции

ООН вновь призвала обеспечить гумпомощь Сирии несмотря на санкции - РИА Новости, 22.02.2023

ООН вновь призвала обеспечить гумпомощь Сирии несмотря на санкции

Государства должны обеспечить, чтобы санкции против Сирии не мешали гуманитарному реагированию на землетрясение в стране, говорится в протоколе выступления в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:20

2023-02-22T15:20

2023-02-22T15:20

в мире

сирия

женева (город)

сша

оон

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

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ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости. Государства должны обеспечить, чтобы санкции против Сирии не мешали гуманитарному реагированию на землетрясение в стране, говорится в протоколе выступления в Женеве заместителя специального посланника ООН по Сирии Наджат Рочди. "Принимая к сведению дополнительные гуманитарные исключения, объявленные ключевыми донорами в ответ на землетрясение, заместитель специального посланника Рочди настоятельно призвала страны-доноры обеспечить, чтобы все соответствующие гуманитарные исключения в связи с санкциями, которые могут помешать гуманитарному реагированию, использовались в полной мере", - сказано в документе. Ранее США и Великобритания заявили, что до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений. Региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН на Ближнем Востоке Коринн Флейшер заявила, что некоторые санкции против Сирии должны быть отменены, чтобы гуманитарное сообщество могло доставлять лекарства и удобрения в страну после землетрясения. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, они затронули и Сирию. По словам турецкого президента Тайипа Эрдогана, подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли свыше 35 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, число погибших, по официальным данным, превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы. При этом, согласно последней информации ВОЗ, в этой стране погибли около 8,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853208348.html

https://ria.ru/20230222/siriya-1853620704.html

сирия

женева (город)

сша

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в мире, сирия, женева (город), сша, оон, воз, сильное землетрясение в турции и сирии