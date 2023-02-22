https://ria.ru/20230222/sily-1853899163.html
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.02.2023
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон
США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:14
2023-02-22T23:14
2023-02-22T23:25
россия
министерство обороны сша
договор снв-3
сша
франция
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/03/1532340387_0:56:2200:1294_1920x0_80_0_0_4b673d790023fe7916c54f33ed882520.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДНСВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать", - сказала она на брифинге.Сингх назвала решение, о котором объявил накануне президент РФ Владимир Путин, "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом.
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853887334.html
россия
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/03/1532340387_201:0:2000:1349_1920x0_80_0_0_1ca26fbf9a485be3de7a3f851beba627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны сша, договор снв-3, сша, франция, владимир путин
Россия, Министерство обороны США, Договор СНВ-3, США, Франция, Владимир Путин
23:14 22.02.2023 (обновлено: 23:25 22.02.2023)
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон
Пентагон: США не меняют готовности ядерных сил из-за приостановки участия России в СНВ-3