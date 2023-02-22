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США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.02.2023
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США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.02.2023
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон
США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:14
2023-02-22T23:25
россия
министерство обороны сша
договор снв-3
сша
франция
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДНСВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать", - сказала она на брифинге.Сингх назвала решение, о котором объявил накануне президент РФ Владимир Путин, "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом.
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россия, министерство обороны сша, договор снв-3, сша, франция, владимир путин
Россия, Министерство обороны США, Договор СНВ-3, США, Франция, Владимир Путин
23:14 22.02.2023 (обновлено: 23:25 22.02.2023)
 
США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон

Пентагон: США не меняют готовности ядерных сил из-за приостановки участия России в СНВ-3

© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДНСВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
"Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать", - сказала она на брифинге.
Сингх назвала решение, о котором объявил накануне президент РФ Владимир Путин, "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом.
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РоссияМинистерство обороны СШАДоговор СНВ-3СШАФранцияВладимир Путин
 
 
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