https://ria.ru/20230222/sily-1853899163.html

США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон

США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.02.2023

США не меняют готовности ядерных сил, заявил Пентагон

США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:14

2023-02-22T23:14

2023-02-22T23:25

россия

министерство обороны сша

договор снв-3

сша

франция

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. США не меняют готовности своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в СНВ-3, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДНСВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса"."Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать", - сказала она на брифинге.Сингх назвала решение, о котором объявил накануне президент РФ Владимир Путин, "неудачным и безответственным", поскольку, по ее словам, ядерные державы должны сотрудничать друг с другом.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853887334.html

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сша

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россия, министерство обороны сша, договор снв-3, сша, франция, владимир путин