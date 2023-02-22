https://ria.ru/20230222/sily-1853761982.html

Россия имеет право нарастить ядерные силы до уровня НАТО, заявил эксперт

Россия имеет право нарастить ядерные силы до уровня НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2023

Россия имеет право нарастить ядерные силы до уровня НАТО, заявил эксперт

Россия имеет полное право нарастить свои стратегические ядерные силы (СЯС) до уровня суммарного ядерного потенциала ядерных стран НАТО – Великобритании, США и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:38

2023-02-22T15:38

2023-02-22T15:40

россия

сша

великобритания

игорь коротченко

владимир путин

нато

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия имеет полное право нарастить свои стратегические ядерные силы (СЯС) до уровня суммарного ядерного потенциала ядерных стран НАТО – Великобритании, США и Франции, сообщил в среду РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом президент отметил, что в дальнейшем при возврате к обсуждению стратегических наступательных вооружений необходимо учесть ядерный потенциал Франции и Великобритании как ближайших союзников США по НАТО. "Если Запад примет российскую позицию, в чем я сильно сомневаюсь, соответственно, открывается переговорное окно возможностей. Если реакции не последует, Россия имеет полное право нарастить численный и качественный состав своей стратегической ядерной триады до уровня суммарного потенциала в области стратегических наступательных вооружений США, Великобритании и Франции", - сообщил Коротченко. Согласно СНВ-3, РФ и США обязались иметь не более 1550 развернутых ядерных боеголовок. При этом, Великобритания имеет порядка 200 развернутых ядерных боеголовок на подводных лодках, а Франция – порядка 300 на подлодках и на самолетах, что суммарно дает порядка 2100 развернутых ядерных боеголовок стран НАТО против максимально разрешенных договором СНВ-3 1550 развернутых российских. "В этих условиях Кремлем принято решение о приостановке участия в ДСНВ. Прозвучало требование Путина о том, что возврат России к соблюдению режима этого договора будет возможен при наличии суммарного зачета трех натовских ядерных стран, осуществляющих совместное боевого планирование и применение ядерных сил. Соответственно, потенциалы в области стратегического ядерного оружия США, Великобритании и Франции должны быть суммированы и соответственно им уже противопоставляется российский ядерный потенциал", - пояснил Коротченко. Он отметил, что действия России продиктованы складывающейся военно-политической обстановкой в мире, растущим уровнем угроз и повышением рисков задействования Западом в потенциальном конфликте с Россией ядерного оружия. Собеседник подчеркнул, что в вопросах стратегической стабильности и ядерных сил Москва действует аккуратно, последовательно, не выходит из договора, а лишь предупреждает Запад о логике и последствиях своих возможных действий в ближайшей перспективе. "Дальше либо Запад понижает соответственно уровень своих ядерных сил до потолков, определенных СНВ-3, либо Россия наращивает свою ядерную триаду по носителям и ядерным боевым зарядам до суммарного потенциала Запада в области ядерного оружия", - добавил эксперт. Коротченко напомнил, что одновременно заморожена деятельность американских инспекционных групп на территории России. Кроме того, прозвучало требование быть готовыми к возобновлению подземных ядерных испытаний на полигоне Новая Земля в случае, если США проведут подземные ядерные испытания первыми. "Это подразумевает уже сейчас возвращение полигону полноценного формата функционирования, развертывание его до штатного состава, прокладку новых подземных штолен, установку необходимого контрольно-испытательного оборудования, чтобы быть в готовности при соответствующем распоряжении в течение 24 часов провести испытания любого российского ядерного взрывного устройства", - уточнил эксперт. ДСНВ Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853746183.html

https://ria.ru/20230222/snv-1853720227.html

https://ria.ru/20230222/doktrina-1853697978.html

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853703062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, великобритания, игорь коротченко, владимир путин, нато, договор снв-3