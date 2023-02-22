https://ria.ru/20230222/shkolniki-1853697673.html
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства - РИА Новости, 22.02.2023
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства
В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:20
2023-02-22T13:20
2023-02-22T13:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что программа рассчитана на четыре месяца и включает в себя лабораторные занятия, где школьники будут изучать основы сельского хозяйства: свойства воды и почвы, устройство автомобиля, а также будут знакомиться с технологиями приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.Как сообщил Артамонов, в программе запланированы и выездные занятия на сельскохозяйственные предприятия региона, где ребята смогут на практике применить полученные знания.
https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что программа рассчитана на четыре месяца и включает в себя лабораторные занятия, где школьники будут изучать основы сельского хозяйства: свойства воды и почвы, устройство автомобиля, а также будут знакомиться с технологиями приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.
Как сообщил Артамонов
, в программе запланированы и выездные занятия на сельскохозяйственные предприятия региона, где ребята смогут на практике применить полученные знания.
"Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию", – подчеркнул Артамонов.