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Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства - РИА Новости, 22.02.2023
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Липецкая область
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Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства - РИА Новости, 22.02.2023
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства
В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:20
2023-02-22T13:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что программа рассчитана на четыре месяца и включает в себя лабораторные занятия, где школьники будут изучать основы сельского хозяйства: свойства воды и почвы, устройство автомобиля, а также будут знакомиться с технологиями приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.Как сообщил Артамонов, в программе запланированы и выездные занятия на сельскохозяйственные предприятия региона, где ребята смогут на практике применить полученные знания.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
13:20 22.02.2023
 

Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиШкольников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что программа рассчитана на четыре месяца и включает в себя лабораторные занятия, где школьники будут изучать основы сельского хозяйства: свойства воды и почвы, устройство автомобиля, а также будут знакомиться с технологиями приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.
Как сообщил Артамонов, в программе запланированы и выездные занятия на сельскохозяйственные предприятия региона, где ребята смогут на практике применить полученные знания.
"Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию", – подчеркнул Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 11:08Липецкая область
Власти Липецкой области будут развивать сотрудничество со студотрядами
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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