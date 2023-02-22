https://ria.ru/20230222/shkolniki-1853697673.html

Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства

Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства - РИА Новости, 22.02.2023

Школьников Липецкой области начали обучать основам сельского хозяйства

В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:20

2023-02-22T13:20

2023-02-22T13:20

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецкой области стартовала программа обучения старшеклассников основам сельскохозяйственных профессий, призванная подготовить их к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что программа рассчитана на четыре месяца и включает в себя лабораторные занятия, где школьники будут изучать основы сельского хозяйства: свойства воды и почвы, устройство автомобиля, а также будут знакомиться с технологиями приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.Как сообщил Артамонов, в программе запланированы и выездные занятия на сельскохозяйственные предприятия региона, где ребята смогут на практике применить полученные знания.

https://ria.ru/20230217/sotrudnichestvo-1852606397.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область