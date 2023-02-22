https://ria.ru/20230222/shkola-1853836594.html

В Нижнем Новгороде открыли первый корпус "Школы 800" для школьников

В Нижнем Новгороде открыли первый корпус "Школы 800" для школьников - РИА Новости, 22.02.2023

В Нижнем Новгороде открыли первый корпус "Школы 800" для школьников

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии первого корпуса образовательного комплекса "Школы 800" в Верхних Печерах в Нижнем... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:47

2023-02-22T17:47

2023-02-22T19:46

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии первого корпуса образовательного комплекса "Школы 800" в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона осмотрел классы, творческие и спортивные пространства, а также поздравил учеников и коллектив школы. "Много раз был на объекте с момента закладки первого камня, ещё тогда, при строгом "пандемийном" режиме, в масках и перчатках. Сегодня просто потрясающие впечатления от школы! Здесь есть театр, медиацентр, множество профильных аудиторий и классов, где можно получить практические навыки. При этом здание и оснащение – не самая главная ценность. Главное - принципы обучения, в основе которых уважение к каждому ученику и его выбору", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В рамках торжественного мероприятия было дано начало одной из традиций "Школы 800". Специально для учебного заведения нижегородские мастера изготовили арт-объект "Древо времени". В нем новые учащиеся могут оставить послание себе в будущее, в котором поделятся своими мечтами. Каждый̆ выпускник в конце 11-го класса получит обратно свое послание из прошлого. "В этом учебном году мы приняли более 500 детей, со временем школа выйдет на полную проектную мощность. Сейчас для работы с учениками набрано уже более 50 педагогов. Все они разделяют наши общие ценности – открытость, достоинство и осознанность выбора. Считаю крайне важным, чтобы учителя не просто использовали имеющийся у них опыт, а стремились к постоянному развитию и самосовершенствованию. В "Школе 800" этому будет уделяться самое пристальное внимание", - сказал директор "Школы 800" Марк Сартан. Ранее сообщалось, что 30 ноября 2022 года губернатор Нижегородской области и директор "Школы 800" представили президенту России Владимиру Путину корпус "Школы 800" в Верхних Печерах. Масштабный образовательный центр "Школа 800" будет состоять из нескольких корпусов в районах Нижнего Новгорода и в городе Бор.

https://ria.ru/20221227/it-spetsialisty-1841693862.html

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нижний новгород, нижегородская область, россия, глеб никитин, владимир путин