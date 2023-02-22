https://ria.ru/20230222/shebekino-1853860325.html
Число пострадавших после обстрела Шебекино выросло до трех человек
Число пострадавших после обстрела Шебекино выросло до трех человек - РИА Новости, 22.02.2023
Число пострадавших после обстрела Шебекино выросло до трех человек
Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:54
2023-02-22T18:54
2023-02-22T18:54
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее он сообщил об обстреле города, сообщил, что загорелся торговый центр с находящимся в нем детским магазином, спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадали двое мужчин. "Третий пострадавший в Шебекино. Женщина с ранением нижних конечностей находится в ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Глава области пожелал скорейшего выздоровления все пострадавшим. В результате обстрела украинскими военными города Шебекино в среду двое местных жителей были доставлены в больницу, у одного пострадавшего осколочные ранения, второй получил контузию. Город Шебекино находится примерно в 4 километрах от границы с Украиной.
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шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Число пострадавших после обстрела Шебекино выросло до трех человек
Губернатор Гладков: число пострадавших после обстрела Шебекино выросло до трех человек