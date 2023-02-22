https://ria.ru/20230222/serbiya-1853705688.html

Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер

Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер - РИА Новости, 22.02.2023

Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер

Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:27

2023-02-22T13:27

2023-02-22T13:27

республика сербская

россия

вячеслав володин

госдума рф

москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. При этом он подчеркнул, что народ Республики Сербской "не торгует своим достоинством". "И хотим оставаться друзьями России с высоко поднятой головой", - заявил спикер парламента Республики.

https://ria.ru/20230113/dodik-1844738188.html

республика сербская

россия

москва

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республика сербская, россия, вячеслав володин, госдума рф, москва