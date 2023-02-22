https://ria.ru/20230222/serbiya-1853705688.html
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер - РИА Новости, 22.02.2023
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер
Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:27
2023-02-22T13:27
2023-02-22T13:27
республика сербская
россия
вячеслав володин
госдума рф
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. При этом он подчеркнул, что народ Республики Сербской "не торгует своим достоинством". "И хотим оставаться друзьями России с высоко поднятой головой", - заявил спикер парламента Республики.
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республика сербская, россия, вячеслав володин, госдума рф, москва
Республика Сербская, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Москва
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер
Спикер парламента Республики Сербской Стевандич: хотим остаться другом России