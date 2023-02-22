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Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер - РИА Новости, 22.02.2023
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Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер - РИА Новости, 22.02.2023
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер
Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:27
2023-02-22T13:27
республика сербская
россия
вячеслав володин
госдума рф
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. При этом он подчеркнул, что народ Республики Сербской "не торгует своим достоинством". "И хотим оставаться друзьями России с высоко поднятой головой", - заявил спикер парламента Республики.
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республика сербская, россия, вячеслав володин, госдума рф, москва
Республика Сербская, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Москва
13:27 22.02.2023
 
Республика Сербская хочет оставаться другом Москвы, заявил спикер

Спикер парламента Республики Сербской Стевандич: хотим остаться другом России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПразднование Дня России
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Республика Сербская хочет оставаться другом России "с высоко поднятой головой", заявил председатель Народной скупщины республики Ненад Стевандич на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Мы все находимся под постоянным давлением, получаем угрозы и в связи с нашей позицией в вопросе сотрудничества с РФ", - сказал Стевандич.
При этом он подчеркнул, что народ Республики Сербской "не торгует своим достоинством".
"И хотим оставаться друзьями России с высоко поднятой головой", - заявил спикер парламента Республики.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Республика СербскаяРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМосква
 
 
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