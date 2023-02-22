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ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев - РИА Новости, 22.02.2023
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ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев
ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев - РИА Новости, 22.02.2023
ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев
ЕС в среду обсудит предложение увеличить срок продления санкций против РФ с шести до девяти месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:33
2023-02-22T14:33
экономика
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
татьяна москалькова
евгений примаков
михаил теплинский
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЕС в среду обсудит предложение увеличить срок продления санкций против РФ с шести до девяти месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Предварительный компромисс, который послы будут обсуждать сегодня, предполагает переход к девятимесячным периодам продления (вместо нынешних шести месяцев)", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечает издание, изначально предлагалось увеличить срок до 12 месяцев, но Венгрия выступила против такого предложения. Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа. По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры. Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК. В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic. Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, татьяна москалькова, евгений примаков, михаил теплинский, россия, венгрия, лондон
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Татьяна Москалькова, Евгений Примаков, Михаил Теплинский, Россия, Венгрия, Лондон
14:33 22.02.2023
 
ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев

Politico: ЕС обсудит увеличение продления санкций против России с шести до девяти месяцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЕС в среду обсудит предложение увеличить срок продления санкций против РФ с шести до девяти месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Предварительный компромисс, который послы будут обсуждать сегодня, предполагает переход к девятимесячным периодам продления (вместо нынешних шести месяцев)", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 08:41
СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций
Как отмечает издание, изначально предлагалось увеличить срок до 12 месяцев, но Венгрия выступила против такого предложения.
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 13:11
СМИ: в Европе усомнились в эффективности новых санкций против России
Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК.
В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.
Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 18:15
Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций, пишут СМИ
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Автомобиль посла Румынии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 16:27
Румыния поддержит десятый пакет санкций против России
 
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