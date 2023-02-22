https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853732109.html

ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев

ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев - РИА Новости, 22.02.2023

ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев

ЕС в среду обсудит предложение увеличить срок продления санкций против РФ с шести до девяти месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:33

2023-02-22T14:33

2023-02-22T14:33

экономика

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

татьяна москалькова

евгений примаков

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россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЕС в среду обсудит предложение увеличить срок продления санкций против РФ с шести до девяти месяцев, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Предварительный компромисс, который послы будут обсуждать сегодня, предполагает переход к девятимесячным периодам продления (вместо нынешних шести месяцев)", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечает издание, изначально предлагалось увеличить срок до 12 месяцев, но Венгрия выступила против такого предложения. Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций на 11 миллиардов евро, который затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно порядка ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа. По данным европейских СМИ, под персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в ЕС и запрет на поездки в европейские страны, могут, в частности, попасть уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, политики Ленара Иванова, Вячеслав Духин, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, несколько руководителей "Роскомнадзора", замы министров, парламентарии, сенаторы, прокуроры. Кроме того, в санкционный список могут включить Общероссийский народный фронт, Фонд национального благосостояния России, несколько производителей оружия, базирующуюся в Лондоне компанию Pawell Shipping. Под ограничения могут попасть дополнительно три банка: Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, и две страховые компании: "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания РНПК. В числе попадающих под европейские санкции СМИ на этот раз могут оказаться медиагруппа "Патриот" и медиагруппа "Россия сегодня", в ЕС также могут запретить трансляцию и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic. Санкции Евросоюза в отношении компаний включают заморозку всех активов на европейской территории и запрет на ведение дел в ЕС. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853602328.html

https://ria.ru/20230221/sanktsii-1853408173.html

https://ria.ru/20230220/ekonomika-1853235603.html

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Екатерина Зайцева

экономика, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, татьяна москалькова, евгений примаков, михаил теплинский, россия, венгрия, лондон